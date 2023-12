Brenntag, Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Ingredienzien, hat seinen strategischen Transformationsplan und aktualisierte mittelfristige Ziele bis 2027 vorgestellt. Im Mittelpunkt des Plans steht die weitere operative und rechtliche Entflechtung von Brenntag Essentials und Brenntag Specialties. Die beiden Divisionen sollen eigenständig und unabhängig werden und ab Anfang 2024 jeweils eigene Unternehmensstrukturen entsprechend der neuen Organisationsstruktur haben. Darüber hinaus wird die Konzernzentrale gestrafft und Funktionen und Verantwortlichkeiten werden auf die Geschäftsbereiche übertragen. Damit gibt Brenntag dem Druck aktivistischer Investoren nach, die diesen Schritt gefordert haben, um höhere Gewinnmargen zu erzielen und damit Shareholder Value durch einen Anstieg des Brenntag-Aktienkurses zu schaffen. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 90,00, da die positiven Aspekte die negativen in etwa ausgleichen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Brenntag%20SE





