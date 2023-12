Hannover (ots) -Made in Germany ist ein weltweit bekannter Qualitätsbegriff und steht für Marken und Unternehmen, die sich durch außergewöhnliche Leistungen, Qualität und Tradition auszeichnen. Naturkosmetikhersteller Laverana aus der Region Hannover zeigt seit seiner Gründung mit der Marke lavera Naturkosmetik, dass die Herstellung kosmetischer Produkte und ihre Verwendung mit dem Anspruch, die Natur und Umwelt zu schonen, kein Widerspruch ist. Seit 36 Jahren realisiert der Naturkosmetikhersteller seine Vorstellung von wahrer Kosmetik mit der Marke lavera. Und verkörpert damit ein Geschäftsmodell, das sich von der Nische quasi zu einer Bewegung für nachhaltige Herstellung und nachhaltigen Konsum entwickelt hat. So viel Engagement wurde mehrfach prämiert: 2019 wurde die Eigenmarke lavera von der Jury Deutsche Standards als "Marke des Jahrhunderts" und Synonym für "Die Naturkosmetik" ausgezeichnet, während Laverana beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) eine Auszeichnung nach der anderen erhält. Den DNP2023 hat Laverana im Transformationsfeld Ressourcen gewonnen, beim DNP2024 wurde Laverana erneut als Kosmetik-Finalist geehrt und ist damit einer der drei nachhaltigsten Naturkosmetikhersteller Deutschlands."Die Natur ist das einzig Wahre" ist das Credo von Firmengründer und Markenerfinder Thomas Haase, der schon in seiner Jugend nach einer hautverträglichen Kosmetik suchte und das Ziel hatte, natürliche Schönheitspflege aus der Natur herzustellen.Angesichts der heutigen Umweltprobleme und der Notwendigkeit, das Konsumverhalten generell zu hinterfragen, war Thomas Haase 1987 seiner Zeit weit voraus. Ihm ging es schon immer darum, ein Geschäftsmodell umzusetzen, bei dem wirtschaftliches Handeln mit Verantwortung für die Zukunft genauso wichtig ist wie der Anspruch, im gesamten Wertschöpfungsprozess die Natur und den Erhalt ihrer Ressourcen in den Vordergrund zu stellen. Mit Pflegeprodukten, die gut für die Haut und für die Umwelt sind! Und genau das realisiert Laverana mit der Naturkosmetikmarke lavera seit nunmehr 36 Jahren.Die Marke lavera wird mit Zutaten aus der Natur hergestellt, die größtenteils aus kontrolliert biologischem Anbau stammen oder vegan sind. Der holistische Ansatz des Unternehmens berücksichtigt aber genauso die nachhaltige Herstellung wie die Zusammenarbeit mit Partnern, die größtenteils aus Europa kommen und die Wertevorstellungen des Unternehmens teilen. Darüber hinaus nachhaltige Zielsetzungen wie die weitere Abfallvermeidung, die Reduzierung von Verpackungsmaterial oder Wassereinsparung durch innovative Herstellungsverfahren. Oder die Eigenproduktion von Öko-Strom durch regenerative Anlagen mittels Photovoltaik und Windenergie.Ein Grundprinzip ist zudem der stetige Anspruch, die Natur zu bewahren, zum Beispiel mit dem im Jahr 2021 initiierten lavera Waldprojekt. Durch Aufforstung von klimastabileren Laubbäumen hilft Laverana, zukunftsfähige Wälder zu schaffen oder fördert Umweltbildungsprojekte im Naturpark Karwendel."Nachhaltigkeit, Effizienz und auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtete Naturkosmetikprodukte sind ein wichtiger Dreiklang, der tief in unserer Unternehmenskultur verankert ist. Mit der aktuellen DNP2024 Kosmetik-Finalist Auszeichnung zählt Laverana erneut zu den nachhaltigen Vorreitern der Deutschen Wirtschaft. Diese Position stärkt nicht nur das Image von Marke und Unternehmen, sondern auch unsere Vorreiterrolle als spezialisierter Hersteller von zertifizierter Naturkosmetik," so Dr. Phillip Haase, der Sohn des Firmengründers, der seit sechs Jahren im Unternehmen tätig ist und gerade die Geschäftsführung der Laverana International AG übernommen hat, um die internationale Distribution weiter voranzutreiben.Pressekontakt:Sabine Kästner, Presse und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.de (Nachhaltigkeit) oder presse@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/5665149