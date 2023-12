Berlin (ots) -Christoph Ahlhaus, Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), ist zum Präsidenten der Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises (CEA-PME) gewählt worden.Die CEA-PME ist der größte europäische Dachverband der kleinen und mittleren Unternehmen und umfasst 28 europäische Wirtschaftsverbände mit mehr als 2,4 Millionen Mitgliedsunternehmen. Der in Brüssel ansässige Verband unterhält Beziehungen mit 12 Partnerverbänden auf der ganzen Welt und setzt sich für die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und den Wohlstand der Bürger ein."Zukunftsentscheidungen für den Mittelstand werden zunehmend in Brüssel getroffen. Deshalb ist es wichtig, dass der europäische Mittelstand mit einer starken Stimme spricht und sich konstruktiv in politische Entscheidungsprozesse einbringt", sagte Ahlhaus.Zum Vizepräsidenten der CEA-PME wurde Jorge Portugal gewählt, dem General Manager des Wirtschafts- und Innovationsverbandes COTEC Portugal.Pressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302presse@bvmw.deOriginal-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/5665171