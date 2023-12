DJ PTA-News: QLUPOD AG: QluPod AG stärkt Position in Balkanregion durch exklusiven Distributionsvertrag

Herisau (pta/05.12.2023/13:06) - Pressemitteilung QluPod AG

Herisau, Schweiz QluPod AG, 5. Dezember 2023 (www.qlupod.com)

Die QluPod AG, ein vielversprechendes Start-up im Bereich Telemedizin, hat einen entscheidenden Schritt zur Stärkung der eigenen Position am internationalen Gesundheitsmarkt vollbracht. Mit der Firma Kraft Master aus Skopje in Nordmazedonien hat das Unternehmen einen guten Partner gefunden, um den QluPod Gesundheitsmonitor in der Balkanregion zu vertreiben. Dazu haben QluPod und Kraft Master einen exklusiven Distributionsvertrag geschlossen. Durch den Vertrag weitet die QluPod AG ihre Reichweite auf die Balkanregion aus. Diese Partnerschaft stellt nicht nur einen Meilenstein für die Entwicklung des Unternehmens dar, sondern fördert gleichzeitig die Telemedizin in den aufstrebenden Gesundheitsmärkten Osteuropas.

Fortschritt durch Telemedizin in der Balkanregion

Die Ziele dieser wegweisenden Partnerschaft sind klar definiert: Integration des QluPod Gesundheitsmonitors einschließlich der zugehörigen Monitoring-App in die internationalen Gesundheitsmärkte, Förderung der Telemedizin in der Balkanregion und besserer Zugang für die Bevölkerung zu einer qualitativ hochwertigen medizinischen Betreuung. Zu diesem Zweck erhält Kraft Master das exklusive Distributionsrecht für die Region Albanien, Kosovo und Nordmazedonien sowie ein allgemeines Verkaufsrecht für Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina.

Ambitionierte Umsatzziele

Die Vereinbarung sieht einen geplanten Verkauf von circa 35.000 Geräten im Jahr in den genannten Regionen vor. Dieser ehrgeizige Plan soll zu einem mittleren sechsstelligen Millionenumsatz für beide Vertragsparteien führen. Die QluPod AG setzt damit einen bedeutenden Meilenstein in ihrer jungen Geschichte, indem die ursprünglich geplante Absatzregion Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) um die Balkanregion erweitert wird. "Wir sehen großes Potenzial in einer Region, die innovativen Gesundheitslösungen offen gegenübersteht und auch den Bewohnern in ländlichen Gegenden eine ausreichende medizinische Versorgung ermöglichen möchte", erklärt die interimistische Geschäftsleitung der QluPod AG.

Unterstützung bei Marketing und Verkauf

Aidan Burley, Head of Sales & Marketing der QluPod AG, betont die Wichtigkeit der Vertragsunterzeichnung und erklärt: "Nun gilt es, das Marketing in diesen Regionen zu erweitern, um QluPod am dortigen Markt bekannt zu machen und unseren neuen Geschäftspartner bestmöglich in seinen Verkaufsaktivitäten zu unterstützen". Ein gutes Verkaufsargument ist die Auszeichnung der QluPod App als beste Telemedizin App 2023 anlässlich der Teilnahme des Unternehmens am Future Innovation Summit in Dubai im Oktober 2023. Auch die Präsentation des QluPod Gesundheitsmonitors und der proprietären App auf der international bekannten Frontiers Health Konferenz Anfang November 2023 in Rom sorgt für weitere internationale Bekanntheit und unterstreicht die Innovationskraft der Gesundheitslösungen des Health Tech Start-ups aus der Schweiz.

Die Zukunft der Telemedizin in aufstrebenden Gesundheitsmärkten

Die QluPod AG sieht die Partnerschaft mit Kraft Master als weiteren Beweis dafür, dass Länder mit einem weniger überlasteten Gesundheitssystem als in den westlichen EU-Ländern schneller agieren und den Mut haben, auf neue und innovative Technologien umzusteigen. Dadurch eröffnen sich vielversprechende Perspektiven für die Zukunft der Telemedizin. QluPod mit seinem Gesundheitsmonitor und der QluPod App ist weiterhin bestrebt, die Gesundheitsversorgung nicht nur in Westeuropa und der Balkanregion, sondern weltweit zu verbessern.

Über QluPod:

Die QluPod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die QluPod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der QluPod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die QluPod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der QluPod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Industriestrasse 28, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Steve Dando Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

