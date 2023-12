QPS Holdings, LLC, ein globales Auftragsforschungsinstitut, erweitert seinen Betrieb in Springfield im US-Bundesstaat Missouri. Die neuen Anlagen umfassen ein klinisches (Sicherheits)laboratorium, eine aktualisierte eigenständige Pharmazie und einen eigens errichteten Raum, um klinische Diagnostik-Kits zu produzieren und zu versenden. Die 2.750 Quadratfuß (255 Quadratmeter) große Anlage wird im Herbst 2023 vollständig betriebsbereit sein und für QPS ein hohes Maß an Flexibilität im Rahmen seiner klinischen Forschungsstudienoperationen bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231204337547/de/

QPS Missouri is a division of QPS Holdings, LLC, a global Contract Research Organization. QPS Missouri conducts Phase I-IV clinical trials in Springfield, Missouri, and has recently added a new safety laboratory, updated pharmacy, and clinical trial kit production facility.

Das hochmoderne Laboratorium ist mit den modernsten Technologien für Chemie-, Urinstatus-, Serologie-, Koagulations- und Hämatologietests ausgestattet, die zur Aufzeichnung zum Thema Sicherheit im Verlauf der laufenden klinischen Studien entwickelt wurden. Die modernisierte Pharmazie beherbergt nun mehrere vollständig zertifizierte Pharmazeuten sowie Compoundierungsanlagen und die klinische Versuchskit-Anlage ist in der Lage, zu kommissionieren und Aufträge an jeden beliebigen Standort weltweit in der Regel innerhalb von 24 Stunden zu versenden.

"QPS Missouri wird weiter ausgebaut und bietet neue Serviceleistungen in Springfield und ein zusätzliches Sicherheitslaboratorium, die aktualisierte Pharmazie und der klinische Kit-Produktionsbereich bedeuteten die nächsten Schritte zur Verbesserung unserer Fähigkeiten zur Bereitstellung umfassender klinischer Versuchsdienste für die lokale Gemeinschaft von Springfield", so Brendon Bourg, Vice President von QPS Missouri, Early Phase Clinical and Head of Administration. "Die Ergänzung unserer lokalen Versuchsanlage durch dieses neue Sicherheitslaboratorium bedeutet, dass unsere Ärzte Laborergebnisse in Echtzeit erhalten können und ein zusätzliches Sicherheitsniveau für die Teilnehmer geschaffen wird. Darüber hinaus kann QPS nun diese neuen klinischen Testmöglichkeiten für unsere geschätzten Kunden bieten."

Im Verlauf der nächsten Jahre prognostiziert Brendon Bourg den Übergang von der Bereitstellung von Serviceleistungen für klinische Studien, die in der Anlage von Springfield durchgeführt werden, zur Bereitstellung von Zentrallabor-, Pharmazie- und klinischen Versuchskitbau-Serviceleistungen für standortübergreifende klinische Forschungsprojekte, die den Wert der für alle QPS-Kunden zur Verfügung gestellten Serviceleistungen erweitern.

ÜBER QPS HOLDINGS, LLC

QPS Holdings, LLC, ist ein globales klinisches Auftragsforschungsinstitut (CRO), das die präklinische, bioanalytische und klinische Entwicklung neuartiger Pharmazeutika unterstützt. Das Unternehmen ist in Newark im US-Bundesstaat Delaware ansässig und verfügt über 7 klinische Forschungs- und Entwicklungsstandorte, die eine Kombination aus präklinischen, bioanalytischen und klinischen Forschungsversuchseinrichtungen darstellen. Diese Standorte befinden sich in den Vereinigten Staaten (Delaware, Florida und Missouri), den Niederlanden, in Taiwan, China und Indien. Weitere Informationen über QPS Holdings, LLC finden Sie unter https://www.qps.com.

QPS Missouri ist ein klinischer QPS Holdings, LLC Flaggschiffstandort in Springfield im US-Bundesstaat Missouri. Der Springfield-Campus beherbergt 5 unabhängige Kliniken mit mehr als 240 klinischen Phase-I-Versuchsbetten, mehreren Laboratorien, einem Unterdruckraum, einer Pharmazie mit einem 2.500 Quadratfuß (232 Quadratmeter) großen Reinraum und einem neuen Screening and Recruitment Center. Seit Öffnung seiner Pforten im Jahr 1994 in Springfield hat QPS Missouri mehr als 2.100 von der FDA regulierte Studien durchgeführt und über 35 Millionen US-Dollar an rund 50.000 örtliche Teilnehmer ausbezahlt. Für weitere Informationen über QPS Missouri besuchen Sie bitte https://www.417studies.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231204337547/de/

Contacts:

Trent Chance

Tel.: 417.831.2048

Trent.Chance@qps.com

https:/417studies.com