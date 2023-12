Gold glänzt wie noch nie!

Der Goldpreis markierte gestern ein neues Allzeithoch. Zwar hat sich das Edelmetall von dieser Marke wieder etwas distanziert. Der Aufwärtstrend ist zunächst jedoch intakt und die Katalysatoren dieser Entwicklungen dürften voraussichtlich auch 2024 greifen.

Der Goldpreis bekam in den zurückliegenden Wochen kräftigen Rückenwind. So profitierte das Edelmetall vor allem von sinkenden Zinsen. Gold zahlt keine Zinsen oder Dividenden. Mit dem Rückgang der Zinsen sank somit der Nachteil von Gold gegenüber anderen Wertpapieren. Darüberhinaus gab der US-Dollar gegenüber anderen Währungen nach. Gold notiert in USD. Gibt der Wechselkurs gegenüber anderen Währungen nach, vergünstigt sich der Einstiegspreis für Fremdwährungsanleger. Angesichts der anhaltenden geopolitischen Krisen profitiert Gold auch vom Status eines sicheren Hafens. Dies zeigte sich zuletzt durch starke Zuflüsse in Gold-ETFs. Der weltgrößte SPDR Gold Shares ETF verbuchte nach eigenen Angaben im November Zuflüsse in Höhe von rund einer Milliarde USD.

Die Krisenherde könnten vorraussichtlich auch 2024 Marktteilnehmer zu Investments in sichere Häfen bewegen. Zudem erscheint es sehr wahrscheinlich, dass die EZB und FED im kommenden Jahr mit Zinssenkungen beginnen werden. Zwar steht der Zeitpunkt der ersten Senkung noch nicht fest. Zudem ist noch offen, wie deutlich die Zinsen im Jahresverlauf gesenkt werden. Dennoch könnte Gold auch von dieser Seite weiter Unterstützung erhalten. Gewisse Erwartungen sich jedoch schon eingepreist. Sollten sich die Zinssenkungen verzögern, könnte der Goldpreis unter Druck geraten.

Chart: Feinunze Gold



Widerstandsmarken: 2.079/2.124/2.150 USD

Unterstützungsmarken: 1.891/1.935/2.007 USD

Der Kurs für eine Feinunze Gold bildet seit Anfang Oktober diesen Jahres einen Aufwärtstrend. Nach einem Zwischenhoch bei 2.007 USD erfolgte zunächst ein Pullback bis zur 61,8%-Retracementlinie bei 1.935 USD ehe das Edelmetall den Aufwärtstrend wieder aufgenommen hat. Mit dem neuen Allzeithoch und dem Erreichen der 138,2%-Retracementlinie wurde ein charttechnisches Ziel abgearbeitet. MACD und RSI signalisieren, dass die Situation "überkauft" ist. Rücksetzer bis zur Kreuzunterstützung bei 2.007 USD werden das aktuell bullishe Bild allerdings nicht trüben. Vielmehr könnte dieses Level der Startpunkt für die nächste Rally sein. Taucht die Notierung für eine Feinunze Gold jedoch unter 2.007 USD droht eine Konsolidierung bis zur 61,8-Retracementlinie bei 1.935 USD.

Feinunze Gold in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 03.05.2022 - 05.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Feinunze Gold in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.10.2018 - 05.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

