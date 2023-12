Ethereum Preisprognose für 2024: Was Experten sagen

Die Ethereum-Preise haben in den letzten 24 Stunden um 2% nachgegeben und sind auf 2.207 $ gefallen, während der breitere Kryptomarkt heute um 0,5% nachlässt. Trotzdem hat ETH insgesamt eine gute Woche hinter sich, wobei der Altcoin in den letzten sieben Tagen um 9% und auch in den letzten 30 Tagen um 17% gestiegen ist. Diese Gewinne geben ihm genug Schwung, um in den nächsten Tagen und Wochen weitere Rallyes zu produzieren, wobei ETH voraussichtlich einer der Hauptnutznießer einer erwarteten Jahresendrallye sein wird. In Kombination mit seinen beneidenswerten Grundlagen könnte ETH 2024 potenziell neue Höchststände erreichen.

Ethereum hat in den letzten sieben Tagen um 9% und in den letzten 30 Tagen um 17% zugelegt.

Trotz des Rückgangs in den letzten 24 Stunden hat ETH genug Schwung, um in den nächsten Tagen und Wochen weitere Rallyes zu produzieren.

ETH könnte 2024 potenziell neue Höchststände erreichen, wenn es mit seinen Fundamentaldaten kombiniert wird.

Ethereum Preisvorhersage, während der Bullenmarkt über $2.200 hinausgeht - Ist ein ETH-Preis von $10.000 im Jahr 2024 möglich?

Die Ethereum-Preisentwicklung ist weiterhin positiv und es ist wahrscheinlich, dass der Preis in naher Zukunft weiter steigen wird. Der 30-Tage-Durchschnitt von Ethereum (gelb) liegt immer noch deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt (blau), was darauf hindeutet, dass die Kryptowährung sich inmitten eines mittelfristigen Aufwärtstrends befindet. Dies wird durch den relativen Stärkeindex (RSI) (lila) bestätigt, der nahe an der 70er-Marke liegt und auf anhaltenden Kaufdruck hinweist.

Darüber hinaus steigt das Unterstützungsniveau von Ethereum (grün) seit Mitte Oktober stetig an. Dies bedeutet, dass etwaige Rückgänge während der aktuellen Rallye wahrscheinlich gering ausfallen werden.

Im Vergleich zu September und Anfang Oktober ist das Handelsvolumen von Ethereum außergewöhnlich hoch und liegt bei etwa 30 Milliarden US-Dollar im Gegensatz zu einem Tiefststand von 3 Milliarden US-Dollar. Dies macht Ethereum zur meistgehandelten Non-Stablecoin-Alternative auf dem Markt und lässt vermuten, dass es von der erwarteten Jahresendrallye mehr profitieren wird als die meisten anderen Altcoins.

Es ist bemerkenswert, dass die Fundamentaldaten von Ethereum im Vergleich zu den meisten anderen Tokens unübertroffen sind. Die Ethereum-Blockchain macht 56% des gesamten im Sektor gesperrten Werts aus.

Zusätzlich dazu hat Ethereum in diesem Jahr einige bedeutende Adoptionserfolge erzielt, wie z.B. die Einführung des eigenen Ethereum-basierten Stablecoins von PayPal und die Veröffentlichung der eigenen Ethereum-Layer-Two von Coinbase.

All diese Faktoren deuten darauf hin, dass der Ethereum-Preis im Laufe der Zeit weiter steigen wird und die Kryptowährung in den nächsten Monaten die Marke von 3.000 US-Dollar erreichen wird.

Obwohl einige Stimmen behaupten, dass der aktuelle Ethereum-Preis von 2.200 US-Dollar lächerlich hoch ist, gibt es gute Gründe zu der Annahme, dass der Preis in Zukunft noch weiter steigen wird. Mit seinen starken Fundamentaldaten und der zunehmenden Akzeptanz in der Branche ist Ethereum gut positioniert, um in den kommenden Jahren ein wichtiger Akteur auf dem Kryptowährungsmarkt zu bleiben.

Andere Altcoins mit hohem Wachstumspotenzial

Obwohl ETH nach wie vor als eine der wichtigsten Token auf dem Markt gilt, ist es nicht die einzige Münze mit Potenzial. Einige Händler bevorzugen sogar neuere Münzen, die voraussichtlich frühzeitig Wachstumsschübe erfahren werden.

Eine dieser Münzen ist der Bitcoin ETF Token (BTCETF), eine ERC-20-Kryptowährung, die während ihres Vorverkaufs 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Der Token hat sich durch einige neuartige Tokenomics ausgezeichnet, die mit dem Fortschritt von Bitcoin ETFs verbunden sind.

Insbesondere wird der Token im Laufe der Zeit 25% seiner Gesamtversorgung verbrennen, wobei 5% Tranchen verbrannt werden, wenn Bitcoin oder Bitcoin ETFs bestimmte Meilensteine erreichen. Der erste 5%ige Burn wird stattfinden, wenn ein von der SEC zugelassener Bitcoin ETF ein Volumen von 100 Millionen US-Dollar erreicht. Der endgültige Burn wird erfolgen, wenn der BTC-Preis 100.000 US-Dollar erreicht, wobei der Token auch eine Transaktionsverbrennungssteuer enthält, die im Laufe der Zeit abnimmt.

Um am Vorverkauf des Tokens teilzunehmen, können Investoren einfach die offizielle Website des Bitcoin ETF Token besuchen und ihre Software-Wallets wie MetaMask verbinden. Derzeit können sie BTCETF zum Preis von 0,0062 US-Dollar pro Token kaufen, obwohl der Verkauf in etwas weniger als einem Tag diesen Preis erhöhen wird.

Es ist wahrscheinlich, dass der Preis des Tokens noch weiter steigen wird, sobald er auf Handelsplattformen gelistet wird, insbesondere wenn seine deflationären Mechanismen einsetzen.

Es gibt auch andere Altcoins, die ein hohes Wachstumspotenzial haben. Einige von ihnen sind:

Polkadot (DOT) : Eine Blockchain-Plattform, die verschiedene Ketten miteinander verbindet und eine höhere Skalierbarkeit bietet. Es hat in den letzten Monaten ein starkes Wachstum verzeichnet und wird von vielen als vielversprechende Investition angesehen.

: Eine Blockchain-Plattform, die verschiedene Ketten miteinander verbindet und eine höhere Skalierbarkeit bietet. Es hat in den letzten Monaten ein starkes Wachstum verzeichnet und wird von vielen als vielversprechende Investition angesehen. Chainlink (LINK) : Eine Plattform, die Smart Contracts mit Echtzeitdaten verbindet. Es hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet und wird von vielen als wichtiger Bestandteil der DeFi-Infrastruktur angesehen.

: Eine Plattform, die Smart Contracts mit Echtzeitdaten verbindet. Es hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet und wird von vielen als wichtiger Bestandteil der DeFi-Infrastruktur angesehen. Solana (SOL): Eine schnelle und skalierbare Blockchain-Plattform, die auf Proof-of-Stake basiert. Es hat in den letzten Monaten ein starkes Wachstum verzeichnet und wird von vielen als vielversprechende Investition angesehen.

Investoren sollten jedoch beachten, dass Kryptowährungen ein hohes Risiko darstellen und dass sie ihr Kapital verlieren können. Es ist wichtig, gründlich zu recherchieren und nur mit Geld zu investieren, das man sich leisten kann, zu verlieren.

