LONDON (dpa-AFX) - IWG plc (IWG.L), a provider of hybrid workspace globally, on Tuesday said that it is setting a medium-term target of $1 billion in EBITDA.



Further, it is planning to resume its dividend policy with a final dividend, expected to be 1 penny per share to be announced along with fiscal 2023 results.



Currently, IWG shares are trading at 152.30 pence, up 1.60% on the London Stock Exchange.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken