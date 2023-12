Unternehmen erhält Design Organisation Approval (DOA) von der britischen Zivilluftfahrtbehörde

Die DOA ermöglicht es Evolito, die Typenzertifizierung für seine elektrischen Antriebssysteme zu beantragen.

Evolito Limited, der Pionier für weltweit führende Axialfluss-Elektromotoren, Leistungselektronik und Batterielösungen für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, hat von der britischen Zivilluftfahrtbehörde die Design Organisation Approval (DOA) für elektrische Antriebssysteme erhalten.

Evolito's D500 Axial Flux Motor: stacked for increased torque and power up to 1 megawatt. (Photo: Business Wire)

Die Zulassung von Evolito als Entwicklungsbetrieb durch die britische Zivilluftfahrtbehörde zeigt, dass sie davon überzeugt ist, dass Evolito über das technische Fachwissen, die Einrichtungen und Fähigkeiten verfügt, um sichere und zuverlässige Produkte zu entwickeln, und in der Lage ist, die strengen Anforderungen für die Zertifizierung zu erfüllen.

Evolito ist das erste Unternehmen in Großbritannien, dem dies für elektrische Antriebssysteme gelungen ist.

Diese Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Zertifizierung der Produkte von Evolito und unterstützt die Anforderungen der Kunden, ihre

Elektro- und Hybridflugzeuge zu zertifizieren. Die Musterzulassung ist notwendig, um zu beweisen, dass ein Elektroflugzeug, sein Antriebssystem oder sein Propeller sicher für den kommerziellen Einsatz sind.

Dr. Chris Harris, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Evolito, sagte:

Die Genehmigung der Zivilluftfahrtbehörde ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung der Flugzeugzertifizierungsaktivitäten unserer Kunden und zur Beantragung von Musterzulassungen für unsere elektrischen Antriebssysteme. Der Besitz unserer eigenen Musterzulassungen wird es den Flugzeugkunden ermöglichen, unsere standardisierten elektrischen Antriebslösungen (COTS) zu integrieren, was den Flugzeugherstellern Zeit und Geld spart und es ihnen ermöglicht, sich auf die Zertifizierung des Flugzeugs zu konzentrieren."

Evolito verfügt über ein engagiertes und erfahrenes Team von über 200 Mitarbeitern aus der Luft- und Raumfahrt- sowie der Automobilindustrie, die gemeinsam an der Erreichung dieses Zertifizierungsmeilensteins gearbeitet haben. Das DOA-Verfahren wurde im Herbst 2022 mit einer strengen Bewertung der Organisation und der Verfahren des Unternehmens eingeleitet und mit der unterzeichneten Genehmigung im Oktober 2023 abgeschlossen.

Gareth Morris, Chief Operating Officer bei Evolito, sagte:

"Wir haben bei diesen gründlichen und strengen Bewertungen eng mit der Zivilluftfahrtbehörde zusammengearbeitet und freuen uns, dass Evolito die erste DOA für ein elektrisches Antriebssystem in Großbritannien erhalten hat. Während diese DOA Evolito einen Schritt näher zur Musterzulassung bringt, ist sie auch ein wichtiger Schritt für die elektrische Luft- und Raumfahrtindustrie, der die Kommerzialisierung des elektrischen Fluges weiter beschleunigt.

Die einzigartigen Axialfluss-Elektromotoren von Evolito, die sich in der Serienfertigung bewährt haben, bieten klassenführende Drehmomentdichten und Systemeffizienzen, die am besten auf die Propellerdrehzahlen in eVTOL-, UAV- und Starrflügler-Anwendungen abgestimmt sind. Die Evolito-Motortopologie ist im Vergleich zu alternativen Motortypen von Natur aus sicherer und robuster. In Kombination mit den Batteriesystemen und den hochintegrierten Motorsteuerungseinheiten schafft Evolito Antriebslösungen, die für den Business Case von Flugzeugen optimiert sind.

Tendai Mutambirwa, Interim Group Director of Safety and Airspace Regulation bei der britischen Zivilluftfahrtbehörde, sagte:

"Es ist wichtig, dass wir Unternehmen wie Evolito in die Lage versetzen, ihre Ideen auf eine sichere und nachhaltige Weise auf den Markt zu bringen.

Wir haben mit Evolito zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die hohen Sicherheitsstandards, die die Öffentlichkeit erwarten kann, erfüllt werden. Die Erteilung der Zulassung als Entwicklungsbetrieb ist ein wichtiger Schritt für die elektrische Luft- und Raumfahrtindustrie und unterstreicht unser Engagement, Großbritannien zu einem wichtigen Standort für Luftfahrtinnovatoren zu machen."

ANMERKUNGEN DER REDAKTION

Evolito

http://www.evolito.aero

Evolito macht den rein elektrischen Flug zur Realität, indem es weltweit führende elektrische Axialflussmotoren, Motorsteuerungseinheiten und Batteriesysteme für den Luft- und Raumfahrtmarkt anbietet. Die elektrischen Antriebssysteme von Evolito bieten die höchste Leistung, das höchste Drehmoment und die höchste Energiedichte in ihrer Klasse und sind von Natur aus robuster als alternative Technologien ein entscheidender Faktor für eVTOL, urbane Luftmobilität und Starrflügler. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und hat seinen Sitz in Oxford. Zu den Investoren von Evolito gehören B-Flexion und Oxford Science Enterprises (OSE).

Dr. Chris Harris, CEO und Mitgründer von Evolito, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Führung von wachstumsstarken High- Tech-Unternehmen in Großbritannien, Europa und den USA. Dr. Harris setzt sich leidenschaftlich für den Aufbau britischer Produktionsunternehmen von Weltrang, den Übergang zu Elektrofahrzeugen und den Aufbau einer vielfältigen Pipeline von Ingenieurtalenten ein, die jetzt die aufstrebende elektrische Luft- und Raumfahrtindustrie prägen.

Gareth Morris, Managing Director, Evolito, verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Engineering, Programm- und allgemeines Management bei großen globalen Tier-1-Luftfahrtunternehmen. Die meiste Zeit seiner Karriere drehte sich um die Entwicklung und Industrialisierung von stärker elektrisch betriebenen Flugzeugsystemen. Von 2012 bis 2020 leitete er den Aufbau eines spezialisierten Kompetenzzentrums für Elektromotor- Antriebssysteme und Leistungselektronik bei Collins Aerospace. Er hat einen Abschluss in Maschinenbau vom Imperial College.

Die Civil Aviation Authority (CAA) ist die nationale Luftfahrtbehörde in Großbritannien, die für die Regulierung der Flugsicherheit zuständig ist.

Britische und europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen können keine Musterzulassung besitzen, ohne eine DOA erhalten zu haben.

Eine Zulassung als Entwicklungsbetrieb (Design Organisation Approval, DOA) ist die offizielle Anerkennung, dass ein Unternehmen die Anforderungen an die Entwicklung von Luft- und Raumfahrtprodukten (Flugzeuge, Motoren oder Propeller) erfüllt.

Eine Musterzulassung (TC) bescheinigt die Lufttüchtigkeit einer bestimmten Kategorie von Luftfahrzeugen und aller ihrer Komponenten (einschließlich Propeller, Motoren, Kontrollstationen usw.). Sie bestätigt, dass das für die Serienproduktion vorgesehene Luftfahrzeug den geltenden Lufttüchtigkeitsanforderungen entspricht, die durch das nationale Luftfahrtgesetz festgelegt sind.

