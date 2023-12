Hamburg (ots) -Die erste Ausgabe von "Caren Miosga", der politischen Gesprächssendung mit Caren Miosga, ist für den 21. Januar 2024 geplant. Die ehemalige tagesthemen-Moderatorin wird das neue Format am Sonntagabend um 21:45 Uhr im Ersten moderieren.Caren Miosga: "Mein Team und ich freuen uns auf diese Aufgabe. Wir möchten das politische Gespräch auf unsere Art neugestalten. Uns ist es wichtig, besser verständlich zu machen, wie maßgebliche Entscheidungen in Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft zustande kommen."Der Talk mit Caren Miosga nutzt die hohe Aufmerksamkeit auf dem Sendeplatz am Sonntagabend, um das aktuell bedeutendste Thema der Woche mit relevanten Vertretern vertiefend zu erörtern. Dabei sollen unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen auf ein Problem sowie die dahinterstehenden politischen Prozesse deutlich werden. Ziel ist es, Mehrwert und Erkenntnisgewinn zu generieren und Gesprächswert für die kommende Woche zu schaffen.Mit ihrer Sendung tritt Caren Miosga die Nachfolge von Anne Will an, die ihre gleichnamige Sendung 16 Jahre lang moderiert hat. Den Sonntagabend mit hochrangig besetzten politischen Gesprächen zum Ausblick auf die kommende Woche hat die ARD seit 1998 etabliert.Derzeit wird im Studio Berlin am Standort Berlin-Adlershof das künftige Setting von "Caren Miosga" eingebaut - die Aufnahme der Arbeiten war erst nach Beendigung der Sendung "ANNE WILL" möglich. Nähere Informationen zum Setting sowie zum Konzept von "Caren Miosga" werden im neuen Jahr kommuniziert."Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR."Caren Miosga" - ab 21. Januar 2024, sonntags um 21.45 im Ersten.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5665466