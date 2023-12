DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 09:30 DE/Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Pk zur halbjährlichen Branchenumfrage und zur Umsatzprognose für 2023/2024, Berlin 10:00 DE/Deutsche Umwelthilfe, Jahrespressekonferenz, Berlin 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 3 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.11.2030 12:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an der Konferenz "Finanzielle Bildung für das Leben", Berlin *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Update "Corporate Plan" 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +128.000 Stellen zuvor: +113.000 Stellen *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -64,10 Mrd USD zuvor: -61,54 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +4,9% gg Vq 1. Veröff.: +4,7% gg Vq 2. Quartal: +3,6% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,9% gg Vq 1. Veröff.: -0,8% gg Vq 2. Quartal: +3,2% gg Vq *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - Märkte/Börsenfeiertag Finnland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

