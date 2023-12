API-Sicherheitsunternehmen bietet wichtige Einblicke, Empfehlungen und neue Lösungen in Anbetracht des steigenden Interesses an API-Sicherheit in Europa

BLACK HAT EUROPE 2023 -Wallarm, das Unternehmen für integrierte App- und API-Sicherheit, kündigte heute seine bevorstehende Teilnahme an der Black Hat Europe 2023 an, der Konferenz vom 4. bis 7. Dezember, die das Neueste aus Forschung, Entwicklung und Trends in der Informationssicherheit bietet. Führungskräfte von Wallarm werden am 7. Dezember um 12.15 Uhr GMT im ExCeL London eine Präsentation abhalten und wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem neuesten API ThreatStats-Bericht weitergeben. Darüber hinaus wird Wallarm auf der Black Hat Europe seine neue 100%ige Channel-Strategie diskutieren und eine neue API Attack Surface Management-Lösung vorstellen.

Der Auftritt von Wallarm auf der Black Hat findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem das Interesse an API-Sicherheitslösungen in Europa wächst. Es wird erwartet, dass der europäische API-Sicherheitsmarkt im Prognosezeitraum (2023-2030) ein Marktwachstum von 31,5 CAGR verzeichnen wird. Wallarm nutzt diese wichtige Gelegenheit, um das Bewusstsein für die Notwendigkeit von API- und App-Sicherheit zu schärfen, die Expansion auf dem europäischen Markt voranzutreiben und zusätzliche Vertriebspartner zu gewinnen.

Zu den wichtigsten Ankündigungen von Wallarm gehören:

Die neuesten Erkenntnisse zur API-Sicherheit aus dem ThreatStats-Bericht

Tim Erlin, Head of Product bei Wallarm, und Girish Bhat, Vice President of Marketing, führen durch die Präsentation auf der Black Hat Europe und geben Echtzeit-Einblicke in Bedrohungen aus dem neuesten API ThreatStats-Bericht, wie z. B. die Erkennung von 239 neuen Schwachstellen, Injections und API-Datenlecks. Überdies werden sie Lösungen empfehlen, die Sicherheitsexperten dabei helfen, ihre digitalen Ressourcen zu stärken, wie zum Beispiel die Priorisierung von Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Zugriffskontrollprinzipien und die Integration von Maßnahmen zum Schutz vor API-Lecks.

Neues 100%iges Channel-Modell

Das Wallarm-Team erörtert zudem die Umstellung auf ein 100%iges Channel-Modell. Mit einer 100-prozentigen Channel-Strategie kann Wallarm über seine Channel-Partner ein bessere Kundenerlebnis bieten und sicherstellen, dass die Kunden den größtmöglichen Nutzen aus der Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Lösungsanbieter ihrer Wahl ziehen. Mit dieser Ankündigung konzentriert sich Wallarm auf die Entwicklung neuer globaler Partnerschaften mit VARs, Distributoren und Technologiepartnern, da die Rentabilität der Partner und deren Befähigung wichtige Bestandteile des wachsenden Channel-Partnerprogramms sind. Zu den Channel-Partnern von Wallarm gehören Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, führende Anbieter von Sicherheitslösungen sowie unabhängige Softwareanbieter.

"Unser Channel-Programm steht in direktem Zusammenhang mit der Servicequalität, die wir unseren Kunden bieten. Daher ist unser Schritt zu einem 100%igen Channel-Modell einzigartig", so Clay Speckmiear, Head of Channel bei Wallarm. "Da wir ein schnelles Wachstum anstreben, hilft uns ein 100-prozentiges Channel-Modell, unsere Effizienz zu steigern und Channel-Konflikte zu vermeiden, ohne dass dabei der Wert für unsere Kunden beeinträchtigt wird."

Produkteinführung von API Attack Surface Management

Wallarm stellt auf der Black Hat Europe API Attack Surface Management vor, das APIs, Hosts, Risiken und Fehlkonfigurationen identifiziert. Das neue Produkt wird zu einem Zeitpunkt eingeführt, an dem immer mehr Unternehmen keinen Einblick in ihre öffentliche API-Angriffsfläche haben, z. B. welche APIs ausgesetzt sind, welche Risiken sie aufweisen und ob sie geschützt sind. Bestehende Lösungen sind begrenzt und lösen das Problem mitunter nur teilweise.

Im Rahmen der Einführung von API Attack Surface Management stellt Wallarm seine API Leak Detection-Funktion vor, die geleakte Geheimnisse identifiziert eine wichtige Funktion angesichts der wachsenden Besorgnis über API-Datenlecks.

Um mehr über die bevorstehenden Ankündigungen von Wallarm zu erfahren, besuchen Sie das Team auf der Black Hat Europe an Stand Nr. 426 und nehmen Sie an der Präsentation im Business Hall Theater C teil.

Um ein Channel-Partner zu werden, melden Sie sich bitte an unter https://www.wallarm.com/partners.

Wenn Sie API Attack Surface Management testen möchten, besuchen Sie bitte https://www.wallarm.com/.

Über Wallarm

Wallarm, das Unternehmen für integrierte App- und API-Sicherheit, bietet robusten Schutz für APIs, Webanwendungen, Microservices und serverlose Workloads, die in Cloud-nativen Umgebungen ausgeführt werden. Wallarm ist die bevorzugte Wahl von Hunderten von Sicherheits- und DevOps-Teams für die umfassende Erkennung von Web-Apps und API-Endpunkten, den Schutz vor aufkommenden Bedrohungen im gesamten API-Portfolio und die automatische Reaktion auf Vorfälle zur Verbesserung des Risikomanagements. Unsere Plattform unterstützt moderne Tech-Stacks und bietet Dutzende von Bereitstellungsoptionen in Cloud- und Kubernetes-basierten Umgebungen sowie eine vollständige Cloud-Lösung. Wallarm hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, USA, und wird von Toba Capital, Y ?ombinator, Partech und anderen Investoren unterstützt.

