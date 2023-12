DJ DAX steigt auf neues Allzeithoch bei 16.550 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat am Dienstag ein neues Allzeithoch markiert. In der Spitze notierte der deutsche Leitindex bei 16.550,15 Punkten und übertraf damit den alten Höchststand vom 31. Juli. Aktuell steht der DAX 0,9 Prozent im Plus bei 16.549 Punkten.

"Die Renditen sinken, und die Konjunktur scheint sich zu stabilisieren", sagte ein Händler. Damit sei das Umfeld günstig. Zugleich seien die Aussichten auf weiter steigende Kurse bis zum Jahresende gut: "Untergewichtete Marktteilnehmer dürften nun regelrecht in den Markt gezwungen werden", sagt er. Sie seien daran interessiert, zum Jahresende eine möglichst hohe Aktienquote auszuweisen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/rio

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2023 11:06 ET (16:06 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.