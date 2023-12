Der Admicasa Real Estate Fund (ISIN CH1228214537) konzentriert sich auf den Erwerb von Objekten an Top-Lagen in der Agglomeration.Zürich - Die im Oktober 2023 gegründete Admicasa Fondsleitung AG hat Anfang Dezember 2023 ihren ersten Immobilienfonds lanciert: Der Admicasa Real Estate Fund (ISIN CH1228214537) konzentriert sich auf den Erwerb von Objekten an Top-Lagen in der Agglomeration - mit dem Ziel, attraktive Einstiegspreise, Aufwertungspotenzial und hohe Cashflow-Renditen zu realisieren. Sie bilden das Fundament für…

Den vollständigen Artikel lesen ...