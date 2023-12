Zuschüsse in Höhe von 2,3 Millionen US-Dollar sollen die Forschung vorantreiben, um die Interferonreaktion des Wirts als Weg zur Behandlung und Vorbeugung einer Grippepandemie nutzbar zu machen

Wie Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) heute bekannt gab, hat das Unternehmen von Open Philanthropy, einem philanthropischen Geldgeber mit mehreren Programmen im Bereich globale Gesundheit und Wohlbefinden, Zuschüsse in Höhe von 2,3 Millionen US-Dollar erhalten. Im Rahmen dieser Zuwendung beabsichtigt Exscientia, die Aktivierung der Interferonreaktion des Wirts als therapeutischen Ansatz für die pandemische Grippe zu nutzen.

Die Finanzhilfe steht im Zusammenhang mit der umfassenderen Pandemic Antiviral Discovery (PAD)-Initiative. Ausgehend von den Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie hat Open Philanthropy gemeinsam mit der Novo Nordisk Foundation sowie der Bill Melinda Gates Foundation die PAD-Initiative ins Leben gerufen, um die Entdeckung und frühe Entwicklung neuartiger antiviraler Arzneimittel zur Vorbereitung auf künftige Pandemien zu fördern.

"Wir sind sehr erfreut, dass diese fachkundigen Einrichtungen die Fähigkeiten von Exscientia zur Entwicklung innovativer Lösungen für wichtige ungelöste Gesundheitsprobleme unterstützen. Das kommt durch diesen Zuschuss zweifelsohne zum Ausdruck", so Professor Ian Goodfellow, Vice President of Antivirals bei Exscientia. "Wenn es uns gelingt, die Interferon-Antwort mit Hilfe von kleinen Molekülen kontrolliert zu aktivieren, könnten wir die Art und Weise, wie Influenza in Zukunft behandelt und verhindert werden kann, verändern eine wesentliche Voraussetzung für eine wirksame Pandemievorsorge."

Die durch diesen Zuschuss finanzierte Forschung wird Exscientia dazu befähigen, die Voraussetzungen für die Aktivierung von Schlüsselaspekten der Interferonreaktion mit bekannter antiviraler Wirkung gegen Influenza und COVID-19 weiter zu erforschen. Die Interferonreaktion ist ein entscheidender Bestandteil der natürlichen Fähigkeit des Körpers, die Infektion mit dem Influenzavirus zu kontrollieren. Ihre Aktivierung führt zur Produktion löslicher Proteine, die sich an die Oberfläche von Epithelzellen binden, die die Atemwege auskleiden, und einen antiviralen Zustand aktivieren, der die weitere Virusvermehrung unterdrückt.

Dieser Schwerpunkt steht im Einklang mit dem ständigen Engagement des Unternehmens im Bereich der Pandemievorsorge, das mit Unterstützung der Bill Melinda Gates Foundation im Jahr 2021 ins Leben gerufen wurde. Langfristig könnten die durch diesen Zuschuss finanzierte Forschung und die daraus resultierenden chemischen Treffer durch den Einsatz der KI-gesteuerten Wirkstoffforschungsplattform von Exscientia das Potenzial besitzen, für die Entwicklung wirksamer und spezifischer niedermolekularer Wirkstoffkandidaten zum Einsatz zu kommen. Diese könnten in der Lage sein, die Interferonreaktion in ausgewählten Geweben oder Zellen zu aktivieren, die für die Infektion mit dem Influenzavirus, einschließlich künftiger Varianten und anderer Viren, relevant sind.

"Wir freuen uns, dass wir zur Finanzierung neuartiger Ansätze zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Infektionskrankheiten beitragen", erklärte Heather Youngs, Senior Program Officer für wissenschaftliche Forschung bei Open Philanthropy. "Die Welt benötigt vielfältige, einsatzbereite Optionen, um allgemeine globale Gesundheitsbedürfnisse anzugehen und künftige Pandemien mit all ihren schrecklichen Folgen zu verhindern."

