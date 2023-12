Andersen Global baut seine Plattform in Irland durch eine Kooperationsvereinbarung mit Philip Lee LLP weiter aus und ergänzt damit seine bestehenden Steuerkapazitäten im Land um ergänzende Rechtsdienstleistungen.

Philip Lee LLP wurde 1993 als Boutique-Kanzlei gegründet und hat sich seitdem zu einer Full-Service-Anwaltskanzlei mit Kompetenzen in Bereichen wie Blockchain, Technologie, Bauwesen, Bankwesen, Cybersicherheit, Beschäftigung, Energie und natürliche Ressourcen, Medien, Wettbewerb, Immobilien und Pharmazeutika entwickelt. Das in Dublin ansässige und von Managing Partner Jonathan Kelly geleitete Unternehmen arbeitet mit Kunden in mehr als 100 Ländern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Mark Vorsatz, Chairman und CEO von Andersen Global, sagte: "Philip Lee ist eine wichtige Ergänzung für unsere globale Plattform, da wir unsere Kapazitäten weiter ausbauen, um einen nahtlosen, grenzüberschreitenden Service zu bieten. Jonathan und sein Team teilen unsere Leidenschaft für Stewardship und werden unseren Mitgliedern und kooperierenden Unternehmen wertvolles Wissen vermitteln."

"Unser Team verfügt über ein tiefes Verständnis für die geschäftlichen und rechtlichen Anforderungen jedes einzelnen Kunden und erkennt den Bedarf unserer Kunden an integrierten, multidisziplinären professionellen Dienstleistungen", so Kelly weiter. "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global erweitert unsere Steuerkapazitäten mit den Ressourcen eines globalen Unternehmens und bekräftigt unser Engagement, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt umfassen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 14.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 400 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

