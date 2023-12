Der Spezialist für stationäre Energiespeicher Hithium ist Mitglied des chilenischen Verbands für erneuerbare Energien ACERA geworden. Der Hersteller unterzeichnete den Vertrag mit dem Verband im Rahmen einer Veranstaltung für Partner und Branchenkollegen in Santiago, bei der Vertreter von Hithium das Unternehmen auch auf dem regionalen Markt vorstellten und die neuesten Produktinnovationen präsentierten.

"Wir haben uns verpflichtet, die Branche der erneuerbaren Energien in Chile zu unterstützen. Deshalb ist es für uns wichtig, uns unseren Kollegen aus dem Bereich der sauberen Energien anzuschließen und Mitglied von ACERA zu werden", so Mizhi Zhang, Hithium Head of Global Business, bei der Veranstaltung. "Da die Erzeugung erneuerbarer Energien wächst, spielt die Energiespeicherung eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, sauberen Strom stabil in das Netz einzubinden. Ein großes Dankeschön an alle unsere Branchenkollegen und Partner, die heute Abend zu uns gekommen sind, um zu feiern und darüber zu sprechen, wie wir gemeinsam die Energiespeicherung in Chile ausbauen können."

ACERA ist ein 2003 gegründeter gemeinnütziger Wirtschaftsverband, der sich darauf konzentriert, die Akteure auf dem Markt für erneuerbare Energien miteinander zu vernetzen und den Übergang zu sauberer Energie und höherer Energieeffizienz in Chile zu fördern.

Nach seinem Einstand auf dem globalen Energiespeichermarkt Anfang des Jahres führte Hithium sein erstes 5-MWh-"8 Block"-Containersystem ein, das der Director für globale Anwendungstechnik bei Hithium, Neil Bradshaw, auf der Veranstaltung des Unternehmens ausführlich vorstellte.

Bradshaw erklärte: "Durch das System wird ein Sprung in der Energiedichte erreicht und gleichzeitig die Installation vereinfacht. Mithilfe der Zweikanal-Modultechnologie hat Hithium die Module so konzipiert, dass sie nur von einer Seite aus eingesetzt werden können, so dass die spätere Wartung nur auf einer Seite erfolgen muss. Das bedeutet, dass die Container nicht nur nebeneinander, sondern auch Rücken an Rücken aufgestellt werden können, so dass die Projektbetreiber bis zu 20 weniger Fläche benötigen. Ebenso wird die gesamte Verkabelung seitlich aus den Containern herausgeführt und nicht unter dem Container hindurch, was den Betreibern erhebliche Einsparungen bei den Fundamentkosten ermöglicht."

Hithiums Veranstaltung mit dem Titel "Hi Society" fand im W Santiago Hotel statt, wo der Hersteller geschätzte 70 Mitglieder der regionalen Gemeinschaft für erneuerbare Energien begrüßte.

Über Hithium

Das 2019 gegründete Unternehmen HiTHIUM ist ein führender Hersteller von qualitativ hochwertigen stationären Energiespeicherprodukten für Energieversorger sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. HiTHIUM betreibt vier verschiedene F&E-Zentren sowie mehrere "intelligente" Produktionsanlagen. Zu den Innovationen von HiTHIUM gehören bahnbrechende Sicherheitsverbesserungen seiner Lithium-Ionen-Batterien sowie eine verlängerte Lebensdauer. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Gründer und Führungskräfte in diesem Bereich kann HiTHIUM seine Spezialisierung auf BESS nutzen, um Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte bei der Energiespeicherung zu bieten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Xiamen, China und betreibt weitere Standorte für Produktion, Forschung und Vertrieb in Shenzhen, München, Dubai und Kalifornien. HiTHIUM hat bereits 11 GWh an Batteriekapazität ausgeliefert.

