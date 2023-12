Memecoin (MEME) geht durch die Decke und steigt um 42 % - Folgt ein Aufstieg in die Top 100?

Der Memecoin (MEME) von 9Gag hat schon vor einigen Wochen beim Binance Launchpad Listing für Aufsehen gesorgt. Innerhalb kürzester Zeit waren die Token vergriffen. Wie zu erwarten folgte bei der Markteinführung ein heftiger Pump, der auch in den Kryptomedien Schlagzeilen gemacht hat. Danach ist es allerdings auch schnell ruhig um das Projekt geworden, wie es bei Meme Coins nicht selten zu beobachten ist. Der jüngste Kursanstieg um 42 % sorgt nun aber wieder für ein neues Allzeithoch. Dabei stellt sich die Frage, ob es das Projekt in die Top 100 der größten Meme Coins schaffen kann? FLOKI auf Platz 115 im Krypto-Ranking könnte bald überholt werden.

Was ist Memecoin (MEME)?

Der Memecoin (MEME) wurde von 9Gag auf den Markt gebracht, weshalb der Erfolg des Coins wohl vorhersehbar war. 9GAG ist eine Online-Plattform und Social-Media-Website, auf der Benutzer Bilder, GIFs und Videos teilen und kommentieren können. Sie wurde 2008 gegründet und hat sich seitdem zu einer der bekanntesten Webseiten für humorvolle und unterhaltsame Inhalte entwickelt. Die Website ist besonders für ihre Meme-Kultur bekannt und dient als eine Art Aggregator für Internet-Humor und virale Inhalte, die oft in den sozialen Medien weit verbreitet werden.

(Memecoin-Beschreibung - Quelle: memecoin.org)

Benutzer von 9GAG können Inhalte hochladen, die dann von anderen Benutzern bewertet werden. Beiträge mit den meisten Upvotes erscheinen auf der Startseite der Website, was zu größerer Sichtbarkeit und weiterer Verbreitung führt. 9GAG hat auch eine starke Präsenz auf anderen sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Instagram, was zur Popularität und Viralität der Inhalte beiträgt.

Die Plattform hat eine aktive und engagierte Gemeinschaft, die sich durch einen speziellen Humor und eine Vielzahl an Insider-Witzen auszeichnet, die oft nur für regelmäßige Besucher der Seite verständlich sind. Mit dem Launch des eigenen Tokens haben die Entwickler bewiesen, dass sie auch heute noch wissen, wie man einen Hype kreiert.

Steigt MEME in die Top 100?

Nach dem jüngsten Kursanstieg um rund 42 % beläuft sich die Marktkapitalisierung des Coins auf über 385 Millionen Dollar. Damit belegt MEME Platz 120 im Krypto-Ranking der größten Coins. FLOKI, ein weiterer äußerst erfolgreicher Meme Coin, belegt mit 397 Millionen Dollar derzeit Platz 115 und könnte damit schon bald verdrängt werden.

(Memecoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: coinmarketcap)

In Bezug auf das 24-Stunden-Handelsvolumen überzeugt MEME und liegt hier sogar auf Platz 10. Aufgrund der hohen Handelsaktivität derzeit könnte ein weiterer Anstieg also durchaus möglich sein. Um es in die Top 100 der größten Kryptowährungen zu schaffen, wäre allerdings eine Bewertung von 477 Millionen Dollar nötig, um USTC (Terra Classic USD) von seinem Platz zu verdrängen. Aufgrund der aktuellen Dynamik scheint das aber durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen.

Mit dem Plus der letzten 24 Stunden summieren sich die Gewinne bei MEME in einer Woche auf über 55 %, während der Coin im letzten Monat sogar um mehr als 100 % gestiegen ist. Noch deutlich höhere Renditen erwarten sich Beobachter bei Meme Kombat ($MK) nach der Markteinführung die schon bald erwartet wird.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Meme Kombat kurz vor dem Listing?

Das zentrale Element, das Token, die nur zum Spaß gelauncht werden, zu Bewertungen von mehreren hundert Millionen Dollar führen kann, ist die Unterstützung durch eine engagierte Community. Wenn es einem solchen Projekt gelingt, öffentliches Interesse zu wecken und einen Trend zu setzen, kann dies zu einem rasanten Wertanstieg und somit zu enormen Gewinnen führen. Allerdings erreichen nicht alle Meme Coins dieses Niveau. Meme Kombat ($MK) präsentiert sich als ein Projekt mit durchdachter Strategie, das das Potenzial hat, eine solche Marktbegeisterung zu entfachen und damit eine mögliche Kursrallye zu initiieren.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Meme Kombat ist eine Kampfarena, die Charaktere aus den populärsten Meme Coins zum Leben erweckt und sie in von künstlicher Intelligenz gesteuerten Kämpfen gegeneinander antreten lässt, wobei die Ergebnisse dem Zufall überlassen sind. Innerhalb dieser Plattform haben Mitglieder die Möglichkeit, ihre $MK-Token zu verwenden, um auf ihre bevorzugten Charaktere zu wetten.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

Das innovative Konzept von $MK bietet den Vorteil, dass es Fans der führenden Meme Coins anzieht, was die Bildung einer starken Community erleichtert. Das wachsende Interesse am Projekt wird unterstrichen durch die steigende Followerzahl des Meme Kombat X-Accounts, der bereits mehr als 9.000 Follower erreicht hat.

Even Ari from @cryptonews is getting hyped for the $MK presale that's about to reach $2.5 million pic.twitter.com/TjNhS8lJEv - Meme Kombat (@Meme_Kombat) December 5, 2023

Dass der Vorverkauf der $MK-Token schon beinahe die 2,5-Millionen-Dollar-Marke erreicht hat, zeigt, wie sehr die Investoren vom Potential dieses Projekts überzeugt sind. Unmittelbar nach dem Ende des Vorverkaufs ist der Beginn der ersten Kampfsaison angesetzt, bei der bekannte Meme Coins wie PEPE und DOGE in den Ring steigen. Diese bevorstehende Phase könnte zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach den $MK-Token führen, zumal ein beträchtlicher Teil des Umlaufs voraussichtlich durch Staking gebunden wird.

Mit dem Beginn der Battle-Saison und einer dadurch bedingt potenziell erhöhten Nachfrage zeichnen sich ideale Bedingungen für eine mögliche Preisrallye der $MK-Token ab, sobald diese an den Kryptobörsen gehandelt werden. Analysten gehen davon aus, dass auch die Meme Kombat Marktkapitalisierung nach dem Listing an den Exchanges schnell auf mehrere hundert Millionen Dollar steigen kann, was für frühe Käufer eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals bedeuten würde.

Jetzt $MK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.