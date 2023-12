Die 5 besten Aviator Casinos

Jüngst hat sich ein neues, aufregendes Spielgenre bei Online Casinos etabliert - die Aviator Casinos. Diese innovative Art des Glücksspiels kombiniert klassische Casino-Elemente mit moderner Technologie und bietet ein einzigartiges Spielerlebnis.

In diesem Artikel stellen wir die Top 5 Aviator Casinos vor, die sich durch ihre herausragende Spielauswahl, attraktive Bonusangebote und zuverlässige Zahlungsmethoden wie Paysafecard und PayPal auszeichnen. Erfahren Sie, was Aviator Casinos so besonders macht und warum sie in der Online Casino-Welt in Deutschland und darüber hinaus immer beliebter werden.

Egal, ob Sie ein Fan von live Casino Spielen sind oder die Bequemlichkeit von online Slots bevorzugen, unsere Auswahl an seriösen Aviator Casinos wird sicherlich Ihren Spielbedürfnissen gerecht.

Die besten Aviator Casinos im Vergleich:

Mega Dice: Bekannt für seine innovative Spielauswahl, bietet Mega Dice eine fesselnde Aviator-Erfahrung, die durch schnelle Auszahlungen und erstklassigen Kundenservice ergänzt wird. Die Integration von Krypto-Zahlungen macht es zu einem Top-Pick für moderne Spieler. Lucky Block: Mit einem beeindruckenden Angebot an Aviator-Spielen hebt sich Lucky Block durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und großzügige Bonusangebote hervor. Es ist die perfekte Wahl für Spieler, die Wert auf Vielfalt und attraktive Promotionen legen. Cobra Casino: Cobra Casino überzeugt durch seine hochqualitativen Aviator Spiele und die Möglichkeit, mit verschiedenen Zahlungsmethoden einschließlich Paysafecard und PayPal zu bezahlen. Es ist ideal für Spieler, die Sicherheit und eine breite Palette an Spielmöglichkeiten schätzen. Bet at Home: Als etablierter Name im Online Casino Bereich bietet Bet at Home eine solide Auswahl an Aviator Spielen, gepaart mit vertrauenswürdigen Zahlungsoptionen. Dieses Casino ist besonders für diejenigen attraktiv, die eine verlässliche und erfahrene Online-Spielumgebung suchen. Bing Bong: Bing Bong zeichnet sich durch seine lebhaften Aviator-Spiele und die Einbindung innovativer Technologien aus. Mit einem starken Fokus auf Spielererfahrung und Kundenzufriedenheit ist es eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die nach einer frischen und dynamischen Online Casino-Umgebung suchen.

Erklärung des Spielprinzips von Aviator in Online Casinos

Aviator ist ein revolutionäres Spielkonzept in der Welt der Online Casinos, das sich durch seine einzigartige Spielmechanik und die spannende Interaktion auszeichnet. Das Hauptprinzip von Aviator basiert auf einem zunehmenden Multiplikator, der anzeigt, wie sich Ihr potenzieller Gewinn mit der Zeit erhöht. Spieler setzen darauf, wann sie glauben, dass der Multiplikator stoppen wird, bevor er abrupt abbricht. Das Timing ist entscheidend: Je länger man wartet, desto höher der mögliche Gewinn, aber auch das Risiko eines plötzlichen Spielendes steigt.

Solch eine dynamische Struktur macht Aviator zu einem aufregenden Bestandteil der Spielauswahl in vielen top Casinos, insbesondere in den von uns empfohlenen Aviator Casinos wie Mega Dice und Lucky Block. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, in Echtzeit gegen andere Spieler anzutreten, tragen zu einem immersiven Erlebnis bei, das sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Casino-Spieler geeignet ist. Zusätzlich bieten viele Aviator Casinos attraktive Bonusangebote, die das Spielerlebnis noch reizvoller gestalten.

Das Spiel Aviator ist ein Paradebeispiel für die Innovation und Vielfalt, die moderne online Casino Spiele zu bieten haben. Es verbindet einfache Spielregeln mit spannender Strategie und schneller Action, was es zu einem Favoriten unter Casino-Enthusiasten macht, die nach einer frischen und dynamischen Herausforderung suchen.

Anziehungskraft der Aviator Casinos: Gründe für ihre Beliebtheit

Aviator Casinos haben sich in der Welt der Online Casinos schnell einen Namen gemacht, hauptsächlich wegen ihrer einzigartigen Kombination aus Spannung, Einfachheit und Interaktivität. Einer der Hauptgründe für ihre Beliebtheit ist die innovative Spielweise von Aviator, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch erfahrene Casino-Enthusiasten anspricht. Mit dem reizvollen Konzept eines ansteigenden Multiplikators bietet Aviator ein Spiel, bei dem strategisches Denken und das richtige Timing im Mittelpunkt stehen.

Die Integration moderner Technologien in Aviator Casinos, wie live Casino Spiele und die Möglichkeit, mit Kryptowährungen oder traditionellen Methoden wie Paysafecard und PayPal zu bezahlen, erhöht zusätzlich ihre Attraktivität. Spieler schätzen die Flexibilität und Sicherheit, die diese Zahlungsoptionen bieten. Darüber hinaus sind viele Aviator Casinos für ihre großzügigen Bonusangebote bekannt, die das Spielerlebnis noch lohnender machen.

Ein weiterer Faktor, der zur Anziehungskraft von Aviator Casinos beiträgt, ist die soziale Komponente. Viele dieser Casinos bieten Chat-Funktionen und die Möglichkeit, in Echtzeit gegen andere Spieler anzutreten, was zu einer lebendigen und interaktiven Spielumgebung führt.

Pro und Contra: Ein Blick auf Aviator Casinos

Vorteile:

Innovatives Spielkonzept: Aviator bietet eine einzigartige Mischung aus Spannung und Strategie, was es von anderen online Casino Spielen unterscheidet.

Aviator bietet eine einzigartige Mischung aus Spannung und Strategie, was es von anderen online Casino Spielen unterscheidet. Interaktive Spielerfahrung: Live Casino Elemente und Echtzeit-Wettbewerbe fördern eine dynamische und soziale Spielumgebung.

Live Casino Elemente und Echtzeit-Wettbewerbe fördern eine dynamische und soziale Spielumgebung. Flexible Zahlungsmethoden: Aviator Casinos unterstützen eine Vielzahl von Zahlungsoptionen, einschließlich Kryptowährungen, Paysafecard und PayPal.

Aviator Casinos unterstützen eine Vielzahl von Zahlungsoptionen, einschließlich Kryptowährungen, Paysafecard und PayPal. Attraktive Bonusangebote: Viele Aviator Casinos locken mit verlockenden Boni und Promotionen, die das Spielerlebnis bereichern.

Viele Aviator Casinos locken mit verlockenden Boni und Promotionen, die das Spielerlebnis bereichern. Zugänglichkeit: Geeignet für Einsteiger und erfahrene Spieler, dank einfacher Spielregeln und intuitiver Benutzeroberflächen.

Nachteile:

Potenziell hohes Risiko: Das einzigartige Spielprinzip kann zu höheren Verlusten führen, wenn Spieler das Timing nicht richtig einschätzen.

Das einzigartige Spielprinzip kann zu höheren Verlusten führen, wenn Spieler das Timing nicht richtig einschätzen. Eingeschränkte Spielauswahl: Im Vergleich zu traditionellen Online Casinos kann die Auswahl an unterschiedlichen Spieltypen in Aviator Casinos begrenzter sein.

Die 5 besten Aviator Casinos in der Übersicht

Die Welt der Aviator Casinos ist vielfältig und spannend. Unter den Top-Anbietern sticht besonders ein Name hervor:

1. Mega Dice - Der neue Stern am Bitcoin Wettanbieter-Himmel

Mega Dice öffnet seine Pforten und beeindruckt als brandneuer Online Wettanbieter mit einem umfassenden Angebot, das für einen Newcomer bemerkenswert ist. Die Anmeldung erfolgt schnell und unkompliziert in nur 30 Sekunden, ganz anonym und ohne große Formalitäten. Besonders attraktiv für Neukunden ist der spektakuläre Casino Highroller Bonus, der bis zu 1 BTC und 50 Freispiele umfasst.

Als in Curaçao lizenziertes und zugelassenes Bitcoin Casino bietet Mega Dice nicht nur eine beeindruckende Auswahl an Casino Spielen, sondern auch Wetten auf diverse Sportarten und eSports. Die Bandbreite der Ligen und Wettmärkte ist ausgezeichnet und deckt eine Vielzahl von Interessen ab.

Zahlungsmethoden und Währungen: Neben etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum akzeptiert Mega Dice auch traditionelle Zahlungsmethoden wie Banküberweisungen, Apple- und Google Pay sowie Kreditkarten. Dies bietet eine große Flexibilität für Spieler mit unterschiedlichen Präferenzen.

Vorteile von Mega Dice:

Komplett anonymes Spielen

Blitzschnelle Auszahlungen

Umfangreiches Angebot an seriösen Spielanbietern

Kundensupport rund um die Uhr via E-Mail und Live-Chat

Vielseitiges Sportwettenangebot

Attraktives Treuebonusprogramm für langfristige Spieler

Mit diesen Features etabliert sich Mega Dice schnell als ein führender Anbieter im Bereich der Aviator Casinos, der Spielern sowohl spannende Casino-Erlebnisse als auch umfassende Wettmöglichkeiten bietet.

2. Lucky Block - Sportwetten und Casino-Erlebnis der Extraklasse

Lucky Block bietet eine umfassende Palette an Sportwetten und überzeugt mit einer Vielzahl an Wettmärkten, starken Wettquoten und einer attraktiven Regelung zur Wettsteuer. Hier wird den Nutzern ein vielseitiges Wettangebot präsentiert, das keine Wünsche offenlässt.

Vielfältiges Angebot: Neben Sportwetten umfasst Lucky Block auch ein hochwertiges neues Online Casino. Unsere Erfahrungen zeigen, dass sowohl das Casino als auch die Sportwetten auf einem hohen Standard sind und sich gegenseitig in nichts nachstehen.

Benutzerfreundlichkeit: Der Wettbereich bei Lucky Block ist intuitiv gestaltet. Wetten lassen sich schnell platzieren, und der Live-Wetten-Bereich ist übersichtlich und informativ. Auch mobil ist das gesamte Angebot problemlos nutzbar, was Lucky Block besonders zugänglich macht.

Zahlungsmethoden und Währungen: Lucky Block akzeptiert diverse Kryptowährungen wie BTC, ETH, DOGE und XRP, was eine hohe Flexibilität in der Handhabung von Ein- und Auszahlungen gewährleistet.

Vorteile von Lucky Block:

Große Auswahl an Sportarten und Wettmärkten

Rund um die Uhr verfügbarer Live-Chat

Sehr faire Wettquoten

Vielfältige Einzahlungsmöglichkeiten mit verschiedenen Kryptowährungen

Attraktives VIP-Programm für treue Spieler

Mit diesen Merkmalen sichert sich Lucky Block einen verdienten Platz in unserer Liste der besten Aviator Casinos, indem es ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Wett- und Casinoerlebnis bietet.

3. Cobra Casino - Ein Premium Casinoerlebnis auf dem deutschen Markt

Cobra Casino hat sich als herausragendes Online Casino in Deutschland etabliert, besonders durch seine beeindruckende Spielauswahl und sein exklusives VIP-Programm.

Attraktive Bonusangebote: Spieler können sich auf einen großzügigen Willkommensbonus freuen, der 100% bis zu 500€ sowie 250 Freispiele nach der ersten Einzahlung umfasst. Die Umsatzbedingungen für den Bonus liegen bei 40x, was in der Online Casino-Branche üblich ist.

Zahlungsmethoden: Das Cobra Casino bietet verschiedene Zahlungsoptionen an, darunter Kreditkarten, eine Auswahl an Kryptowährungen sowie E-Wallets wie Skrill und Neteller. Solch eine Vielfalt gewährleistet, dass Spieler die für sie bequemste Methode wählen können.

Kundenservice: Ein weiterer Pluspunkt ist der höfliche und hilfreiche Live-Support. Darüber hinaus steht ein großzügiger VIP-Manager rund um die Uhr per E-Mail und direkter Kommunikation zur Verfügung, was die Kundenbetreuung besonders effektiv macht.

Vorteile von Cobra Casino:

Ein exklusives VIP-Programm für ein personalisiertes Spielerlebnis

Eine große Auswahl an Spielen, die für jeden Geschmack etwas bietet

Flexible Zahlungsmethoden, einschließlich verschiedener Kryptowährungen

Nachteile:

Fehlender telefonischer Support, was für manche Spieler eine bevorzugte Kontaktmethode sein könnte

Cobra Casino bietet ein erstklassiges Casinoerlebnis und ist für Spieler, die auf der Suche nach einem umfangreichen Spielangebot und einem exklusiven VIP-Service sind, eine ausgezeichnete Wahl.

4. Bet at Home - Ein Pionier der Online Sportwetten

Bet at Home, gegründet zur Jahrtausendwende in Oberösterreich, zählt zu den ersten Wettanbietern im Internet. Bekannt für seine kreativen Marketingaktionen, wie die Voodoo Puppe zur Fußball-Europameisterschaft 2012, hat sich Bet at Home einen festen Platz in der Erinnerung von Wettfans gesichert.

Sportwetten-Angebot: Mit über 25 Sportarten im Portfolio bietet Bet at Home ein breites Wettangebot, das von Mainstream-Sportarten wie Fußball und Tennis bis hin zu Randsportarten wie Pesäpallo, Feldhockey oder Futsal reicht. Besonders hervorzuheben sind die Eishockey-Wetten, bei denen Bet at Home im Wettanbietervergleich die Nase vorn hat. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Live-Center mit zahlreichen Streamübertragungen.

Neukundenbonus: Neukunden werden mit einem attraktiven Bonus begrüßt: 50% Bonus bis zu 100€, was Bet at Home zu einer attraktiven Option für neue Spieler macht.

Quotenschlüssel: Die Wettquoten bei Bet at Home sind solide, wenn auch nicht immer die besten am Markt. Mit einem Quotenschlüssel von 92 bis 93 Prozent bewegt sich der Buchmacher im Mittelfeld.

Steuerregelung: Bet at Home berechnet die deutsche Sportwettensteuer gesetzeskonform bei jeder Tippabgabe, was Transparenz und Rechtskonformität gewährleistet.

Starker Kundenstamm: Der Onlinebuchmacher kann auf einen festen Stamm von über vier Millionen registrierten Usern bauen, was seine Seriosität und Beliebtheit unterstreicht.

Bet at Home hat sich als seriöser und vielseitiger Wettanbieter etabliert und ist insbesondere für sein breites Sportwettenangebot und kreative Marketingaktionen bekannt.

5. Bing Bong - Ein neuer Stern am deutschen Online Casino Himmel

Die BingBong Online Spielo hat ihr Portal für Automatenspiele eröffnet und richtet sich speziell an Spieler aus Deutschland. Als einer der ersten Anbieter mit einer deutschen Lizenz bietet BingBong legales Online Glücksspiel im gesamten Bundesgebiet an.

Willkommensangebote und Promotionen: Neukunden dürfen sich auf einen 100 % Willkommensbonus bis zu 100€ und 50 Freispiele freuen. Solche attraktiven Angebote machen den Einstieg ins BingBong Casino besonders verlockend.

Spieleauswahl: BingBong glänzt mit Top Slots von renommierten Anbietern wie Merkur, und bietet eine breite Palette an Spieloptionen, die Spieler aller Vorlieben ansprechen.

Schnelle und flexible Zahlungsmethoden: Besonders bemerkenswert sind die Blitzauszahlungen mit PayPal. Weitere Zahlungsoptionen umfassen Trustly, SOFORT, VISA und viele andere, was eine hohe Flexibilität bei Transaktionen garantiert.

Kundensupport und Sicherheit: BingBong punktet mit einem zuverlässigen Kundensupport, der über Live-Chat, Telefon und E-Mail erreichbar ist. Zudem gewährleistet die sichere deutsche Lizenz ein vertrauenswürdiges und sicheres Spielumfeld.

Vorteile von BingBong:

Ein breites Spektrum an hochwertigen Slots

Schnelle Auszahlungen, insbesondere mit PayPal

Konformität mit dem Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)

Niedrige Mindesteinzahlung ab 1 €

Verlockender Einzahlungsbonus und regelmäßige Freispiele

BingBong hat sich mit seinem dualen Angebot aus Einzahlungsbonus und Freispielen und seiner breiten Spielauswahl als ein attraktives Online Casino für deutsche Spieler etabliert.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Spielen bei Mega Dice, einem führenden Aviator Casino

Schritt 1: Anmeldung bei Mega Dice

Besuchen Sie die Homepage von Mega Dice und klicken Sie oben rechts auf den Button "Anmeldung".

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, einen Benutzernamen und ein Passwort ein.

Akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und klicken Sie auf "Anmelden & Spielen".

Ihr neues Spielerkonto wird erstellt und ist sofort einsatzbereit.

Schritt 2: Einzahlung mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen

Klicken Sie auf der Mega Dice Seite auf den Button "Wallet", um das Einzahlungsmenü zu öffnen.

Wählen Sie die Option, Kryptowährungen zu senden oder zu kaufen.

Für das Senden von Kryptowährungen kopieren Sie die angezeigte Wallet-Adresse und fügen Sie sie als Empfänger bei einer Transaktion hinzu.

Sobald die Transaktion auf der Blockchain abgeschlossen ist, wird das Guthaben Ihrem Spielerkonto automatisch hinzugefügt.

Schritt 3: Spielen im Mega Dice Casino

Nachdem das Guthaben auf Ihrem Konto sichtbar ist, können Sie mit dem Spielen beginnen.

Wählen Sie zunächst eine der Kategorien wie Casino, Slots, Live-Casino Spiel-Shows oder Crash-Spiele.

In der sich öffnenden Übersicht finden Sie zahlreiche Spiele, aus denen Sie auswählen können.

Legen Sie Ihre Einsätze fest und genießen Sie den Nervenkitzel des Spielens.

Wichtige Fragen zu Aviator Casinos

Was unterscheidet Aviator Casinos von anderen Casinos?

Im Vergleich zu herkömmlichen Online Casinos bieten Aviator Casinos ein unverwechselbares Spielerlebnis, das sich auf das innovative Aviator-Spiel konzentriert. Während traditionelle Casinos eine breite Palette von Spielen wie Slots, Tischspiele und live Casino Spiele anbieten, heben sich Aviator Casinos durch ihr einzigartiges, interaktives und strategisches Spielkonzept ab. Dieses Konzept zieht eine bestimmte Spielergruppe an, die nach einer neuen Art von Online Casino-Erlebnis sucht.

Was unterscheidet Aviator von anderen Spielen?

Aviator sticht unter anderen online Casino Spielen durch seine einzigartige Spielmechanik hervor. Anstatt auf Walzen, Karten oder Würfeln zu basieren, verwendet Aviator einen ansteigenden Multiplikator, der das Potenzial für hohe Gewinne bietet, aber auch ein schnelles Ende des Spiels bedeuten kann. Diese Dynamik schafft ein spannendes, unvorhersehbares Spielerlebnis, das bei traditionellen Casino-Spielen weniger ausgeprägt ist.

Wie kann man in Aviator Casinos einzahlen und abheben?

Aviator Casinos bieten eine Vielzahl von Ein- und Auszahlungsmethoden, darunter Kryptowährungen, traditionelle Zahlungsmethoden wie Kreditkarten, E-Wallets wie PayPal und Paysafecard. Dies gibt den Spielern Flexibilität und Komfort, um ihre Finanzen sicher und effizient zu verwalten.

Welche Boni sind in Aviator Casinos verfügbar?

Aviator Casinos locken häufig mit attraktiven Bonusangeboten, die von Willkommensboni über Einzahlungsboni bis hin zu Freispielen reichen. Diese Boni sind darauf ausgelegt, sowohl neue als auch bestehende Spieler zu belohnen und ihr Spielerlebnis zu verbessern.

Ist Aviator für mobile Geräte optimiert?

Ja, Aviator ist für mobile Geräte optimiert und in vielen Aviator Casinos verfügbar. Spieler können das Spiel auf ihren Smartphones oder Tablets genießen, was maximale Flexibilität und Zugänglichkeit garantiert. Dies macht Aviator ideal für Spieler, die unterwegs spielen möchten.