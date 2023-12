Fast-Food-Ketten wie "Five Guys" und "Shake Shack" bedrängen den fast 70 Jahre alten Konzern. Deshalb hat McDonald's seinen Burgern in den USA nun einen Relaunch verpasst.Fast-Food-Ketten wie «Five Guys» und «Shake Shack» bedrängen den fast 70 Jahre alten Konzern. Deshalb hat McDonald's seinen Burgern in den USA nun einen Relaunch verpasst. Für Amerikaner ist der Burger nicht einfach nur ein schneller Happen, den sie mal eben hinunterschlingen. Er ist Gegenstand heftiger Kontroversen: Wie dick muss der Fleischklops zwischen den Brötchenhälften sein?

Den vollständigen Artikel lesen ...