ExaGrid wurde zum vierten Mal in Folge mit der Auszeichnung"Speicherunternehmen des Jahres" ausgezeichnet

ExaGrid®, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Speicherlösung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit zwei Branchenpreisen geehrt wurde, darunter:

Backup-/Archivierungs-Innovation des Jahres

Speicherunternehmen des Jahres

Diese Auszeichnungen wurden bei der 14.jährlichen SDC-Preisverleihung bekannt gegeben, die am 30. November 2023 in London stattfand.

Der Schwerpunkt der Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awards liegt auf der Anerkennung der Innovation, des Fachwissens und des Erfolgs der IT-Branche in einer Reihe von Schlüsseldisziplinen. Speicher, Sicherheit, Cloud, Automatisierung, Digitalisierung einige der wichtigsten Bausteine heutiger digitaler Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen bahnbrechend sind.

Die Gewinner werden durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt. Die diesjährigen Auszeichnungen markieren das achte Jahr, in dem ExaGrid bei den SDC Awards (früher bekannt als SVC Awards) gewonnen hat, und das vierte Jahr in Folge, in dem ExaGrid die Auszeichnung Storage Company of the Year gewonnen hat.

Der einzigartige Tiered Backup Storage von ExaGrid ist die einzige Speicherlösung, die speziell für Backups entwickelt wurde, um die Backup-Leistung, die Wiederherstellungsleistung, die Skalierbarkeit bei wachsender Datenmenge, die Sicherheit, die Wiederherstellung nach Ransomware, die Notfallwiederherstellung und die Wirtschaftlichkeit des Backups zu verbessern, mit niedrigen Kosten sowohl im Vorfeld wie auch im Lauf der Nutzung. Bei allen anderen Lösungen handelt es sich um generische Speicherlösungen oder Inline-Scale-up-Deduplizierungsgeräte. Im vergangenen Jahr hat sich das Wachstum beschleunigt und ExaGrid hat seine Vertriebs- und Kundensupportteams weltweit erweitert, während Cash, EBITDA und GuV weiterhin positiv waren. ExaGrid unterstützt weltweit über 4.000 Organisationen in über 80 Ländern.

ExaGrid erhält weiterhin Anerkennung für seine Tiered Backup Storage-Appliances und gewann im Jahr 2023 sieben Branchenpreise, darunter:

SDC Awards Backup-/Archiv-Innovation des Jahres

SDC Awards Speicherunternehmen des Jahres

Storage Awards "The Storries XX" Enterprise-Backup-Hardware-Anbieter des Jahres

Storage Awards "The Storries XX" Unerschütterliches Speicherunternehmen des Jahres

Network Computing Awards Benchmark-getestetes Produkt des Jahres Kategorie "Hardware"

Network Computing Awards Unternehmen des Jahres

Network Computing Awards Speicherprodukt des Jahres

"Wir fühlen uns durch die anhaltende Anerkennung geehrt, die wir für unseren Tiered Backup Storage erhalten haben, und danken allen, die für uns gestimmt haben, sowie unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und unseren Vertriebspartnern für ihre Unterstützung", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Wir sind stolz darauf, erneut zum Speicherunternehmen des Jahres gekürt zu werden, was nicht nur von unserem Produkt zeugt, sondern auch von unserem fachkundigen Kundensupport, Erfolg und Wachstum als Unternehmen. Vielen Dank an das SDC Awards-Team für die Organisation eines wundervollen Abends, an dem viele Branchenführer gefeiert wurden, und herzlichen Glückwunsch an unsere Mitpreisträger."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. ExaGrids Scale-Out-Architektur beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Sehen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen ExaGrid-Erfahrungen sagen und erfahren Sie in unseren Kundenerfolgsgeschichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit für Backup-Speicherungen aufzuwenden brauchen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Wert von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231205315527/de/

Contacts:

Medien:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com