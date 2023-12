Das Sustainable Trade Forum wird vom Wirtschaftsministerium der VAE in Zusammenarbeit mit Capital.com und Vinfast veranstaltet

Die Veranstaltung fällt mit dem allerersten Handelstag auf der COP28 zusammen

Hier treffen sich weltweit führende Unternehmen und Investoren aus den Bereichen Mobilität, Energieversorgung und Lebensmittel.

Das Wirtschaftsministerium hat in Zusammenarbeit mit dem globalen Fintech-Unternehmen Capital.com und dem führenden vietnamesischen Elektrofahrzeughersteller VinFast das Sustainable Trade Forum auf der COP28 in Dubais Expo City veranstaltet. Das Forum, das eine Schlüsselkomponente des allerersten Handelstages auf einer Konferenz der Vertragsparteien darstellte, brachte führende Unternehmen und Investoren aus der ganzen Welt zusammen, um die Sichtweise des Privatsektors auf den globalen Handel und seine Rolle bei der Gestaltung einer klimafreundlicheren Wirtschaft darzulegen.

HE Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of State for Foreign Trade (Photo: AETOSWire)