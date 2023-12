S.E. Sultan Al-Marshad, der CEO des Saudi Fund for Development (SFD), unterzeichnete einen neuen Vertrag über ein Entwicklungsdarlehen mit dem Finanzminister der Republik Tadschikistan, S.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor. Im Rahmen dieses Vertrags wird der SFD 100 Mio. US-Dollar zur Finanzierung des Rogun-Wasserkraftprojekts beitragen einer wegweisenden Initiative, die die Energie-, Nahrungsmittel- und Wassersicherheit verbessern und die nachhaltige Entwicklung des Landes beschleunigen wird.

SFD's CEO, H.E. Sultan Al-Marshad and Tajik Finance Minister, H.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor commemorate $100 million development loan agreement. (Photo: AETOSWire)