ChatGPT: Mit diesen Aktien werden die Reichen im Jahr 2024 noch reicher!

Der Aktienmarkt hat sich in diesem Jahr überraschend gut entwickelt. Während gefühlt eine Krise die nächste jagt und vor allem seit 2020 viele das Gefühl haben, an jeder Ecke zu hören, dass die Wirtschaft bald zusammenbricht, sieht es an den Börsen ganz anders aus. Zwar hört man auch von großen Unternehmen immer wieder Schreckensmeldungen über Mitarbeiterabbau und andere Einsparungsmaßnahmen, diese werden von den Aktionären aber häufig als positiv bewertet. Für die Außenwelt machen sie dagegen den Eindruck, als wäre bei diesen Unternehmen bald nichts mehr zu holen. Das dürfte auch einer der Gründe sein, weshalb auch heuer noch viele davor zurückschrecken, in Aktien zu investieren und ihr Geld lieber am Konto liegen lassen. Dabei hat ChatGPT zahlreiche Möglichkeiten gefunden, die sich 2024 lohnen könnten.

Ist jetzt die richtige Zeit, um an der Börse zu handeln?

Im Jahr 2024 könnte sich die Börse als lukratives Feld für Anleger erweisen, insbesondere für diejenigen, die auf Aktien setzen. Die schrittweise Rückkehr der Inflationsraten zu ihren Zielwerten ist ein positives Signal für die Wirtschaftsstabilität und könnte das Vertrauen der Investoren stärken. Die Zentralbanken, wie die Europäische Zentralbank (EZB) und die Federal Reserve (FED), signalisieren bereits Zinssenkungen für 2024, was historisch gesehen zu einer Belebung der Investitionstätigkeit führt.

Niedrigere Zinsen tendieren dazu, die Kreditkosten für Unternehmen und Verbraucher zu senken, was zu erhöhten Ausgaben, Investitionen und letztlich zu steigenden Unternehmensgewinnen führen kann. Dieses Umfeld schafft eine attraktive Grundlage für Aktienanlagen, da steigende Gewinne oft mit höheren Aktienkursen korrelieren.

Sektoren wie Technologie, erneuerbare Energien und Gesundheitswesen, die sich als krisensicher erwiesen haben oder von langfristigen Trends profitieren, könnten besonders attraktiv sein. Mit einer sorgfältigen Auswahl von Aktien, die von makroökonomischen Verbesserungen und niedrigeren Zinsen profitieren, könnten Investoren ihre Portfolios signifikant wachsen lassen und somit ihr Kapital im Jahr 2024 weiter vermehren.

Aktien mit KI analysieren? Mit Altindex wird's möglich.

Diese Bereiche können laut ChatGPT 2024 besonders lukrativ sein

Während vor allem Anfänger oft den Fehler machen zu glauben, dass die großen Gewinnchancen bei großen Unternehmen bereits vorbei sind und sie nach Geheimtipps suchen müssen, die noch stark unterbewertet sein könnten, sieht eine verhältnismäßig sichere Anlagestrategie, die dennoch extrem hohe Renditen einbringen kann, anders aus. ChatGPT empfiehlt zum Beispiel, bei der Auswahl der Aktien auf Altbewährtes zu setzen.

(ChatGPT über die lukrativsten Aktien für 2024 - Quelle: OpenAI)

Am Technologiesektor, dessen Wachstum wahrscheinlich noch für die nächsten Jahrzehnte gegeben ist, kann es immer eine gute Idee sein, auf große Namen wie Alphabet, Apple oder Nvidia zu setzen, die jeweils in ihren Bereichen zu Marktführern aufgestiegen sind und mehr aus einmal bewiesen haben, dass die fähig sind, mit der Zeit zu gehen und in sicher durch Krisen zu kommen.

Auch Unternehmen, die auf nachhaltige Energien setzen und sich hier bereits etabliert haben, dürften in den nächsten Jahren nicht so schnell in Schieflage geraten. Im Gegenteil ist hier weiter mit Gewinnen zu rechnen, sodass auch einem Anstieg der jeweiligen Aktien nichts im Weg steht.

Detaillierte Aktienanalysen mit Altindex. Jetzt testen.

Schnell wird klar, dass man das Rad nicht neu erfinden muss, um mit Aktien Geld zu verdienen, wie es auch die Reichen machen. Die Kunst liegt eher darin, nicht der Illusion aufzusitzen, dass man dabei über Nacht reich wird, und stattdessen auf Beständigkeit zu setzen. Dann wird auch schnell klar, dass auch die restlichen Empfehlungen von ChatGPT naheliegend sind.

(ChatGPT über die Aktien der Reichen - Quelle: OpenAi)

Unternehmen, die man selbst kennt, weil man deren Produkte kauft, erleben oft schon inflationsbedingt Gewinnsteigerungen, die sich schnell im Aktienkurs widerspiegeln, weshalb es sich auch lohnen kann, auf diese zu setzen, bevor das Kapital am Konto an Kaufkraft verliert. Da liegen auch Empfehlungen wie Coca Cola und Unilever auf der Hand.

Neben potenziellen Kurssteigerungen haben viele Unternehmen auch noch den positiven Nebeneffekt, dass sie einen Teil ihrer Gewinne an die Aktionäre in Form von Dividenden ausschütten. Für Anleger bedeutet das passive Einnahmen, solange sie Aktien der jeweiligen Unternehmen halten. Dabei kann die Auszahlungsquote oft deutlich über 5 % des Kaufpreises liegen, weshalb sich diese Wertpapiere langfristig schon von selbst abbezahlen, ohne dass dabei Kursentwicklungen berücksichtigt werden müssen.

Aktien mit KI analysieren

Ein weiterer Trend, der sich immer mehr abzeichnet, ist das Analysieren von Aktien mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Während ChatGPT in diesem Beispiel nur sehr allgemeine Ratschläge gibt, auf welche Aktien es sich lohnen könnte, zu setzen, gibt es inzwischen Tools, die viel detailliertere Einblicke in die einzelnen Anteilsscheine geben können, wodurch es Anlegern erleichtert wird, eine Entscheidung zu treffen, wohin sich der Wert einer Aktie entwickeln kann.

(Coca Cola - Quelle: Altindex)

Bei Altindex handelt es sich um ein Analysetool, das genau das ermöglicht. AltIndex ist eine innovative Plattform, die sich auf die Analyse und Aggregation alternativer Daten für Investitionszwecke spezialisiert hat. Die Website bietet ein umfassendes System zur Datenanalyse, das eine Vielzahl von Informationsquellen nutzt, darunter Stellenanzeigen, Webseitenverkehr, Kundenbewertungen, App-Downloads und Social-Media-Followerzahlen. Dieser Ansatz ermöglicht es, ein tiefgreifendes Verständnis für die Leistung und das potenzielle Wachstum von Unternehmen zu entwickeln.

(Coca Cola Aktie - Quelle: Altindex)

Als AI-zentriertes Investitionswerkzeug konzipiert, nutzt AltIndex Daten aus verschiedenen Bereichen, einschließlich Social-Media-Trends und Kundenzufriedenheitsraten, um wertvolle Einblicke zu gewinnen. Diese Informationen werden in einem benutzerfreundlichen Dashboard präsentiert, das kostenlos zugänglich ist. Das Dashboard bietet Funktionen wie einen Überblick über Top-Aktien, einen Aktienscreener und eine Liste der Top-10-Aktien. Durch die Kombination von fortschrittlichen Datenanalysen, intelligenten Einsichten und Aktienalarmen revolutioniert AltIndex die Art und Weise, wie Investoren Informationen sammeln und nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Altindex jetzt kostenlos testen.



Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.