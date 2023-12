ReNAgade Therapeutics, ein Unternehmen, das das grenzenlose Potenzial von RNA-Arzneimitteln erschließt,gab heute die Ernennung von Paul Perreault zum Vorstandsmitglied mit Wirkung vom 5. Dezember 2023 bekannt. Herr Perreault war zuletzt Chief Executive Officer von CSL und verfügt über mehr als 40 Jahre Führungserfahrung in der Biotechnologiebranche.

"Paul ist eine angesehene Führungspersönlichkeit in der Branche, die für ihre umfangreiche Erfolgsbilanz in der Arzneimittelentwicklung bekannt ist und wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich CSL zu einem international führenden Unternehmen in diesem Bereich entwickelt hat. Seine Führungsqualitäten und sein umfangreiches Wissen über die Biotech-Branche werden eine unschätzbare Bereicherung für unser Unternehmen sein, während wir unser Portfolio an neuartigen RNA-Medikamenten weiter ausbauen", sagte Amit D. Munshi, Chief Executive Officer von ReNAgade. "Wir freuen uns, Paul im ReNAgade-Team willkommen zu heißen und freuen uns auf seine Beiträge."

"Ich freue mich sehr, in dieser für das Unternehmen aufregenden Zeit zu ReNAgade zu stoßen", sagte Herr Perreault. "ReNAgade wird von einem Weltklasse-Führungsteam geleitet, und seine innovativen Technologien haben das Potenzial, den Bereich der RNA-Medikamente in den kommenden Jahren in einem noch nie dagewesenen Ausmaß voranzutreiben."

Herr Perreault verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der globalen Biotechnologie- und Pharmabranche, zuletzt als CEO und Managing Director von CSL. In seiner 25-jährigen Laufbahn bei CSL war er für das operative Geschäft in mehr als 40 Ländern verantwortlich, darunter wichtige Produktionsstätten in den USA, der Schweiz, Deutschland und Australien sowie ein umfangreiches Netzwerk von Plasmasammelzentren in ganz Nordamerika und Deutschland. Zuvor war er in leitenden Positionen bei verschiedenen Unternehmen der Branche tätig, darunter Wyeth, Centeon, Aventis Bioservices und Aventis Behring, und war Vorstandsmitglied der Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). Im Jahr 2019 wurde Herr Perreault in die CEO 100 Liste der Harvard Business Review aufgenommen und als einer der leistungsstärksten CEOs der Welt anerkannt. Er erwarb seinen B.S. in Psychologie an der University of Central Florida und absolvierte eine Weiterbildung in Unternehmensführung an der Kellogg School of Management und der Wharton School der University of Pennsylvania.

Über ReNAgade Therapeutics

Die Aufgabe von ReNAgade ist es, das Potenzial von RNA-Medikamenten für die Behandlung von Krankheiten überall im Körper zu erschließen. Wir kombinieren unsere neuartigen RNA-Bereitstellungsplattform mit einer umfassenden RNA-Plattform, was ein komplettes RNA-System für die Codierung, Bearbeitung und den Geneinbau für die Entwicklung neuer Medikamente ermöglicht.

Wir stellen ein Team mit umfassender RNA-Fachkompetenz und Bereitstellungsexpertise zusammen, um RNA-Medikamente zu entwickeln, die einen echten Paradigmenwechsel ermöglichen.

ReNAgade Therapeutics-RNA Without Limits

Für weitere Informationen über das Unternehmen, seine Technologien und sein Leadership, besuchen Sie www.renagadetx.com

