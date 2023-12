"Unsere Steuerquote war in der Vergangenheit zeitweise durch positive Sondereffekte reduziert. Mittlerweile liegt sie wieder in einem normalen Bereich."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Huenerwadel, in einigen Ländern, wie beispielsweise Deutschland, schwächelt die Bauindustrie. Kann Zehnder das woanders ausgleichen, beispielsweise in den USA? Matthias Huenerwadel: Korrekt, derzeit beobachten wir eine Abschwächung der Wohnbauaktivitäten in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Wir sehen neben Europa den nordamerikanischen…

Den vollständigen Artikel lesen ...