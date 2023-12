Vom Rüstungsboom ist bei Hensoldt seit Monaten nichts mehr zu spüren. Die Aktie befindet sich quasi ungebremst auf Talfahrt. Nun will der Konzern den Rüstungsspezialisten ESG übernehmen. Am Markt kommt das nicht gut an, die Aktie gerät im frühen Handel erneut unter Druck und nähert sich wieder den Tiefs.Für den Deal will der Vorstand bis zu 730 Millionen Euro in die Hand nehmen, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstagabend in Taufkirchen mitteilte. Neben einer möglichen Kapitalerhöhung bringt der Vorstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...