FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Finnland bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

TAGESTHEMA I

Merck KGaA hat in klinischen Studien einen Rückschlag mit seinem Hoffnungsträger Evobrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose erlitten. Zwei zulassungsrelevante klinische Phase-III-Studien, in denen Merck den Wirkstoff als potenzielle Behandlung für schubförmige Multiple Sklerose (RMS) erforschte, haben ihren primären Endpunkt nicht erreicht.

TAGESTHEMA II

Fresenius zahlt aufgrund der für die Kliniktochter Helios in Anspruch genommenen staatlichen Energiehilfen für 2023 voraussichtlich keine Dividende. Die im Rahmen des so genannten Entlastungspakets Energiehilfen erhaltenen staatlichen Ausgleichs- und Erstattungszahlungen bleiben im Unternehmen. Durch die Annahme der Zahlungen von nach derzeitigem Stand bis zu 300 Millionen Euro würden die durch den Energiepreisanstieg verursachten Mehrkosten von Helios Deutschland im Jahr 2023 weitgehend ausgeglichen, hieß es. Konzernchef Michael Sen wies in einem Brief an die Mitarbeiter darauf hin, dass sich die Aussetzung der Dividende und die Ausgleichs- und Erstattungszahlungen gleichwohl positiv auf die Verschuldung und damit auch auf die Zinskosten auswirken werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

12:30 US/Exxon Mobil Corp, Aktualisierung Unternehmensplan

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +128.000 Stellen zuvor: +113.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -64,10 Mrd USD zuvor: -61,54 Mrd USD Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +4,9% gg Vq 1. Veröff.: +4,7% gg Vq 2. Quartal: +3,6% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,9% gg Vq 1. Veröff.: -0,8% gg Vq 2. Quartal: +3,2% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.590,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.587,00 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 15.972,75 +0,4% Nikkei-225 33.445,90 +2,0% Schanghai-Composite 2.974,08 +0,1% Hang-Seng-Index 16.511,14 +1,1% +/- Ticks Bund -Future 134,34 -13 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 16.533,11 +0,8% DAX-Future 16.555,00 +0,6% XDAX 16.531,98 +0,6% MDAX 26.491,45 +0,5% TecDAX 3.199,16 +0,4% EuroStoxx50 4.452,77 +0,9% Stoxx50 4.034,49 +0,4% Dow-Jones 36.124,56 -0,2% S&P-500-Index 4.567,18 -0,1% Nasdaq-Comp. 14.229,91 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,47 +102

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter freundlich gestimmt erwarten Händler die internationalen Börsen. Kurstreiber ist weiter die Mischung aus Zinssenkungshoffnung und guten Konjunkturdaten. Die deutlich geringer ausgefallene Zahl offener Stellen im sogenannten Jolts-Bericht in den USA hatte am Vortag für Zuversicht gesorgt, dass der US-Arbeitsmarkt die erhoffte Abkühlung zeigt. Nun steht am frühen Nachmittag der ADP-Arbeitsmarktbericht über die neuen Stellen in der US-Privatwirtschaft im Fokus. Der Markt könnte sich dann in Richtung des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts am Freitag weiter in Rallylaune zeigen. Das Zinshoch wird derweil längst als überschritten angesehen. "Als zweiter Kurstreiber überrascht jetzt auch noch die bessere Konjunktur", sagt ein Händler. So gebe es seit Tagen bessere Daten aus China, das Land scheine in den Expansionsmodus zurückgekehrt zu sein. Aus Europa waren am Vortag nach oben revidierte Einkaufsmanagerindizes berichtet worden und in der Nacht wurde ein besserer Wirtschaftsbericht (Tankan) aus Japan vermeldet. Die Kombination aus sinkenden Zinsen und einer weichen Landung der Konjunktur sei gut für noch viele Allzeithochs, heißt es.

Rückblick: Fester - Der DAX stieg auf ein neues Allzeithoch von 16.551 Punkten. Mailand, Madrid und Portugal markierten schon zuvor neue Jahreshochs. Die gesunkenen und weiter fallenden Zinsen waren erneut der Haupttreiber. Hinzu kamen Aufwärtsrevisionen der Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor in Europa. Während die Inflation zurückkomme, finde die Konjunktur anscheinend einen Boden, hieß es. Weiter unter Druck standen Nokia (-5,9%), während es für Ericsson 6,1 Prozent nach oben ging. Spekulationen vom Vortag, die bereits da die Kurse entsprechend bewegten, hatten sich bestätigt. AT&T wird über fünf Jahre Telekomausrüstung von Ericsson beziehen. Nokia hat darauf mit einer Verschiebung des Margenziels reagiert. Für Barclays ging es nach einer Platzierung um 2,5 Prozent nach unten. Der Staatsfonds von Katar hat sich von rund 2,4 Prozent des aktuellen Aktienkapitals getrennt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Brenntag (+0,6%) reagierten nur moderat darauf, dass der Chemikalienhändler die operative und rechtliche Entflechtung seiner beiden Geschäftsbereiche Essentials und Specialties im Rahmen seiner strategischen Umstrukturierung fortführt. "Ein Spin-Off oder ähnliches ist aber nicht geplant", zeigte sich ein Marktteilnehmer enttäuscht. Weiter im Höhenflug waren Morphosys. Der Kurs legte um 11,3 Prozent zu auf 27,55 Euro. Im Handel wurde auf eine Studie von JP Morgan verwiesen. Dort soll die Aktie als "Smallcap-Favorit" für 2024 genannt worden sein. Das Kursziel haben die Analysten laut Händlern auf 31 Euro zurückgenommen. Positiv für Kontron (+3,4%) wirkte eine erneute Auftragsmeldung über 30 Millionen Euro. Carl Zeiss Meditec verloren 1,7 Prozent - laut Händlern startete JP Morgan die Aktie mit "Underweight".

XETRA-NACHBÖRSE

Merck KGaA verloren rund 6 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Rückschlag in klinischen Studien für das Präparat Evobrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose mitgeteilt hatte. Fresenius gaben um 1,5 Prozent nach. Der Gesundheitskonzern zahlt aufgrund der für die Kliniktochter Helios in Anspruch genommenen staatlichen Energiehilfen für 2023 voraussichtlich keine Dividende. Mit einem Minus von 2 Prozent zeigten sich Hensoldt nach der Mitteilung eines Zukaufs, der möglicherweise über eine Kapitalerhöhung finanziert werden soll.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Teilnehmer sprachen von einer Atempause nach den jüngsten Gewinnen. Leicht stützend wirkten US-Konjunkturdaten, vor allem aber auch weiter sinkende Zinsen. Auslöser war, dass der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Abkühlung zeigte. Die Zahl der offenen Stellen fiel im Oktober deutlich niedriger als erwartet aus. Gleichzeitig fiel der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im November knapp über der Erwartung aus. Damit verstärkte sich das Bild, einer weichen Landung der US-Konjunktur bei zugleich sinkenden Zinsen. Für Procter & Gamble ging es um 3,5 Prozent nach unten. Der Konsumgüterkonzern hatte mitgeteilt, dass er im Zusammenhang mit der Gillette-Übernahme im Jahr 2005 mit Belastungen von mehr als 2 Milliarden Dollar rechnet. Dazu kommen weitere 1 bis 1,5 Milliarden Dollar an Restrukturierungskosten nach Steuern.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,58 -6,7 4,65 15,9 5 Jahre 4,15 -6,3 4,22 15,2 7 Jahre 4,20 -7,3 4,28 23,4 10 Jahre 4,19 -7,0 4,26 30,7 30 Jahre 4,30 -10,6 4,41 33,4

Am Anleihemarkt ging es wieder aufwärts. Teilnehmer erklärten die sinkenden Marktzinsen mit der Zahl der offenen Stellen Ende Oktober, die geringer als erwartet ausgefallen sei. Dies sei ein Signal, dass sich der Arbeitsmarkt abkühle und verstärke die Aussicht auf baldige Zinssenkungen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0789 -0,1% 1,0798 1,0811 +0,8% EUR/JPY 158,83 -0,0% 158,89 158,99 +13,2% EUR/CHF 0,9441 -0,0% 0,9445 0,9450 -4,6% EUR/GBP 0,8562 -0,2% 0,8581 0,8570 -3,3% USD/JPY 147,22 +0,1% 147,14 147,07 +12,3% GBP/USD 1,2602 +0,1% 1,2592 1,2614 +4,2% USD/CNH 7,1659 -0,1% 7,1712 7,1611 +3,4% Bitcoin BTC/USD 43.577,64 -1,6% 44.268,47 42.205,66 +162,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar setzte seine Erholungsbewegung zum Euro fort. Der Dollarindex erhöhte sich um 0,3 Prozent. Der Euro rutschte dagegen unter die Marke von 1,08 Dollar. Er litt darunter, dass die EZB laut Direktorin Isabel Schnabel keine weiteren Zinserhöhungen mehr in Aussicht stellen muss. Die jüngsten Inflationszahlen hätten einen weiteren Zinsanstieg eher unwahrscheinlich gemacht. Schnabel hatte kürzlich noch argumentiert, dass "die letzte Meile" auf dem Weg zu 2 Prozent Inflation schwer werden könnte. Angesprochen darauf, sagte sie: "Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung."

Abwärts ging es mit dem Austral-Dollar, nachdem die australische Notenbank die Leitzinsen bestätigt und nicht etwa erhöht hatte. Dazu geht sie nun davon aus, dass die Löhne nur noch begrenzt steigen dürften und wies darauf hin, dass sich die Inflation weiter abgeschwächt habe. Der Markt nehme das als eher taubenhaft wahr, so die Experten der Commerzbank. Am frühen Donnerstag ist der "Aussie" auf Erholungskurs.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,27 72,32 -0,1% -0,05 -5,9% Brent/ICE 77,29 77,2 +0,1% +0,09 -4,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben den vierten Handelstag in Folge nach - um rund 1 Prozent. Der Markt spiele die wahrscheinliche Abschwächung der Ölnachfrage im Zuge der Verlangsamung der Weltwirtschaft, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.026,09 2.019,35 +0,3% +6,74 +11,1% Silber (Spot) 24,26 24,18 +0,3% +0,08 +1,2% Platin (Spot) 904,38 903,50 +0,1% +0,88 -15,3% Kupfer-Future 3,80 3,77 +0,6% +0,02 -0,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab vom jüngst erreichten Rekordhoch erneut nach, der Preis für die Feinunze fiel um 0,5 Prozent auf 2.019 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

INDEXÄNDERUNGEN

Aroundtown, Siltronic und Krones werden in den MDAX aufgenommen. Ihre Plätze räumen müssen dafür Prosieben, Dürr und Befesa, die künftig im SDAX notiert sein werden. Hier finden sich nun auch Schott Pharma, Mutares und KSB. Den SDAX verlassen dafür neben den drei MDAX-Aufsteigern Aroundtown, Siltronic und Krones auch Zeal Network, New Work und Secunet. Alle Änderungen werden zum Handelsbeginn am 18. Dezember 2023 wirksam. Die Indexänderungen in der Übersicht:

+ MDAX AUFNAHME - Aroundtown - Krones - Siltronic ENTNAHME - Befesa - Dürr - Prosieben + SDAX AUFNAHME - Befesa - Dürr - KSB - Prosieben - Mutares - Schott Pharma ENTNAHME - Aroundtown - Krones - New Work - Secunet - Siltronic - Zeal Network

AIRBUS

hat im November 64 Flugzeuge an 40 Kunden ausgeliefert. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden damit insgesamt 623 Maschinen ausgeliefert. Zudem buchte Airbus im Oktober brutto 113 Aufträge.

BMW

setzt sein Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro Anfang nächsten Jahres fort.Im Rahmen der ersten Tranche wurden Aktien für insgesamt knapp 500 Millionen Euro zurückgekauft. Das Aktienrückkaufprogramm dient hauptsächlich dem Zweck der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals.

HENSOLDT

kauft die ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH zu einem Unternehmenswert von 675 Millionen Euro zuzüglich eines Earn-Out von bis zu 55 Millionen Euro. Finanzieren will Hensoldt die Übernahme durch eine mögliche Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals sowie durch neue Schulden in Höhe von insgesamt 450 Millionen Euro. Der Bund, der über die KfW 25,1 Prozent am Grundkapital von Hensoldt hält, will sich an einer möglichen Kapitalerhöhung beteiligen.

RIO TINTO

will massiv in den Eisenerzabbau in Westafrika investieren, konkret rund 6,2 Milliarden Dollar für die Entwicklung der Mine Simandou in Guinea. Dazu zählt auch die Hafen- und Eisenbahn-Infrastruktur für den Export des Rohstoffs. Rio Tinto besitzt die Rechte zur Entwicklung der südlichen Hälfte des Vorkommens in Zusammenarbeit mit der Regierung Guineas und einem von der Aluminium Corp of China angeführten chinesischen Konsortium.

