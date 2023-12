Die Biospectal OptiBP App ist die erste und einzige reine Softwarelösung zur Blutdrucküberwachung auf Smartphones, die die CE-Kennzeichnung erhält. Damit wird der weltweite Zugang zu einer einfachen und vernetzten Methode zur Bekämpfung von Bluthochdruck global die häufigste Todesursache ermöglicht

Biospectal, das Softwareunternehmen für Telemedizin und Biosensing, gab heute bekannt, dass es die europäische CE MDR-Zertifizierung der Klasse IIa für Medizinprodukte für seine optische Blutdrucküberwachungs-App OptiBP erhalten hat die erste und einzige Softwareapplikation weltweit mit CE-Kennzeichnung für Blutdruckmessung auf einem Smartphone. Die Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für Biospectal, indem sie bestätigt, dass die App die strengen CE MDR-Vorschriften der Europäischen Union für die Zertifizierung von Medizinprodukten erfüllt und dadurch Biospectals Mission unterstützt, weltweit Zugang zur Messung des Blutdrucks zu vereinfachen. Biospectal hat nun Zugang zu mehr als 30 Ländern weltweit. OptiBP wird ab Anfang 2024 für Android zunächst in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich über Google Play erhältlich sein. Sehen Sie hier ein kurzes Video, welches die Anwendung von OptiBP in der Praxis darstellt.

"OptiBP ist aus Sicht des Arztes ein entscheidender Schritt nach vorn. Es beseitigt die Schwierigkeit, den Blutdruck zu messen, und bietet eine echte Lösung, um die Patienten dazu zu bringen, ihren Blutdruck ausreichend oft für eine angemessene klinische Nachsorge zu messen. "Die Messung mit der Fingerspitze ist eine weitaus bessere Option als die Blutdruckmanschette", sagte Dr. Patrick Schoettker, Vice Chairman, Chief Medical Advisor, Professor an der Universität Lausanne und Leiter der Anästhesiologie am Universitätsspital CHUV in Lausanne, Schweiz.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird geschätzt, dass weltweit 1,3 Milliarden Menschen an unbehandeltem oder unkontrolliertem Bluthochdruck (140/90 mmHg oder höher) leiden. Einer von drei Erwachsenen weltweit leidet an Bluthochdruck, und fast die Hälfte der Betroffenen ist sich ihrer Erkrankung nicht bewusst. Außerdem werden etwa vier von fünf Menschen mit Bluthochdruck nicht angemessen behandelt, und mehr als drei Viertel der Erwachsenen mit Bluthochdruck leben in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen.

So funktioniert Biospectal OptiBP.

Die Biospectal OptiBP App nutzt die eingebaute Kameralinse eines Smartphones, um den Blutfluss einer Person über die Fingerspitze zu erfassen. Die von Biospectal entwickelten Algorithmen und optischen Signalanalysemethoden wandeln die erfassten Daten dann in Blutdruckwerte um. OptiBP erfasst den Blutfluss in der Fingerkuppe optisch und wandelt diese Information in eine Pulswelle um, welche anschließend zur Schätzung des Blutdrucks analysiert wird. Eine Messung erfolgt in 30 Sekunden deutlich schneller als mit einer Blutdruckmanschette. Da der Blutdruck direkt am Patienten gemessen werden kann, ermöglicht OptiBP eine häufigere, nachvollziehbare und kollektive Nutzung von Informationen für die Unterstützung eines besseren Blutdruckmanagements und letzendlich einer besseren Lebensqualität.

"Unsere Mission ist es, den Patienten Mittel zur Verfügung zu stellen, um sie in die Lage zu versetzen, ihre cardiovaskuläre Gesundheit selbst zu verfolgen und zu bewältigen", sagt Eliott Jones, CEO und Mitbegründer von Biospectal. "Effektive und häufigere Blutdruckmessungen sind ein entscheidender Faktor, um den Menschen zu helfen, mit ihren Ärzten zusammenzuarbeiten und den Bluthochdruck zu kontrollieren. Die patentierte OptiBP-Technologie von Biospectal ersetzt die unhandliche, antiquierte traditionelle Blutdruckmanschette und beseitigt die Hindernisse für eine häufige Blutdruckkontrolle, indem sie den Prozess signifikant vereinfacht, denn eine Berührung der Smartphonekamera mit der Fingerspitze genügt. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der Menschen ihren Blutdruck jederzeit und überall problemlos messen können. Das ist ein echter Durchbruch."

Klinisch validierte Technologie.

Die Software-Algorithmen von Biospectal, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik entwickelt wurden, basieren auf über 15 Jahren Forschung und Entwicklung im Bereich der optischen Biosensorik.

Die CE-Kennzeichnung von OptiBP eröffnet Biospectal neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Gesundheitsorganisationen, Versicherern und anderen strategischen Partnern weltweit, um die OptiBP-App in bestehende digitale Gesundheitsplattformen zu integrieren und innovative telemedizinische Lösungen zu entwickeln.

Über Biospectal

Biospectal ist ein Softwareunternehmen für Telemedizin und Biosensing, das sich auf die Demokratisierung von Möglichkeiten der klinischen (Selbst-)Überwachung konzentriert. Biospectals Smartphone-Anwendung und Datenplattform OptiBP beseitigt die traditionelle Blutdruckmanschette und ermöglicht eine bessere Blutdruckmessung an der Fingerspitze über Smartphone-Kameras. OptiBP wandelt Lichtinformationen in Blutdruckwerte um und ermöglicht es jedem, der ein Smartphone besitzt, jederzeit und überall ein Blutdruckmessgerät dabei zu haben. Biospectal wurde im Juli 2017 mit Wurzeln in Europa und im Silicon Valley gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lausanne, Schweiz. Erfahren Sie mehr unter http:/www./biospectal.com.

