DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Joe Biden hat eingeräumt, dass seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 auch mit der Bewerbung seines republikanischen Widersachers Donald Trump zusammenhängt. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt kandidieren würde, wenn Trump nicht kandidieren würde", sagte der 81-Jährige. "Wir dürfen ihn nicht gewinnen lassen", betonte Biden. Der amtierende US-Präsident hatte sich wiederholt als Verteidiger der Demokratie in den Vereinigten Staaten präsentiert. Bidens Nominierung als Kandidat der Demokraten gilt als sicher, obwohl sein hohes Alter auch parteiintern immer wieder für Debatten sorgt. Auch Trump ist im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner trotz mehrerer Strafverfahren der haushohe Favorit und führt in Umfragen mit großem Vorsprung. In den USA wird am 5. November 2024 ein neuer Präsident gewählt.

Derweil ist eine Debatte über die Gefahr einer Diktatur im Falle eines Wahlsiegs des Rechtspopulisten Donald Trump entbrannt. Während demokratische Politiker eindringlich vor einer Rückkehr des Ex-Präsidenten ins Weiße Haus warnten, äußerte sich Trump selbst nun zweideutig zu den Vorwürfen. Bei einer Diskussionsveranstaltung sagte er mit Blick auf Befürchtungen, er werde nach einem möglichen Wahlsieg im November zum "Diktator" werden: "Nein, nein, nein - außer am ersten Tag". "Wir schließen die Grenze und wir bohren, bohren, bohren (nach Öl). Danach bin ich kein Diktator", fügte Trump hinzu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/Exxon Mobil Corp, Aktualisierung Unternehmensplan

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +128.000 Stellen zuvor: +113.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -64,10 Mrd USD zuvor: -61,54 Mrd USD 14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +4,9% gg Vq 1. Veröff.: +4,7% gg Vq 2. Quartal: +3,6% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,9% gg Vq 1. Veröff.: -0,8% gg Vq 2. Quartal: +3,2% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.587,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.974,00 +0,4% Nikkei-225 33.445,90 +2,0% Hang-Seng-Index 16.479,27 +0,9% Kospi 2.495,38 +0,0% Shanghai-Composite 2.972,76 +0,0% S&P/ASX 200 7.178,40 +1,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Schanghai hinkt hinterher, hier bremst etwas, dass die Ratingagentur Moody's den Bonitätsausblick Chinas auf negativ gesenkt hat wegen der mauen Konjunkturerholung. Ansonsten treibe an den Börsen die Aussicht auf eine weiche Landung der US-Konjunktur bei gleichzeitig sinkenden Zinsen, heißt es. Am Vortag war die Zahl der offenen Stellen in den USA im Oktober deutlich hinter den Prognosen zurückgeblieben, worauf die Marktzinsen deutlich sanken. Zugleich fiel der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im November aber besser als erwartet aus und deutet auf Expansion hin. In Australien ist derweil das BIP im dritten Quartal im Jahresvergleich mit 2,1 Prozent stärker gestiegen als mit 1,7 Prozent geschätzt.

US-NACHBÖRSE

SentinelOne schossen um 15,3 Prozent nach oben. Der Anbieter von Cybersicherheitsprodukten hatte den Umsatz im dritten Quartal um 42 Prozent gesteigert und damit wie auch mit dem bereinigte Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch der Umsatz des Datenmanagers MongoDB übertraf mit einem Plus von 30 Prozent die Schätzungen der Analysten, verlangsamte sich jedoch gegenüber den 40 Prozent im zweiten Quartal. Der Kurs gab um 5,5 Prozent nach, nachdem er allein im vergangenen Monat um 18 Prozent gestiegen war, was auf hohe Gewinnerwartungen hindeutet. Box - Entwickler und Vermarkter von Cloud-basiertem Content-Management - verfehlte die Gewinnerwartungen und senkte zudem den Ausblick. Für die Aktie ging es um fast 13 Prozent abwärts. Auch Dave & Buster's Entertainment enttäuschte mit den Quartalszahlen, die bereinigt einen fortgesetzten Umsatzrückgang zeigten. Die Aktie gab um 3,9 Prozent nach. Der Eigeheimbauer Toll Brothers schlug dagegen mit seinen Viertquartals- und Gesamtjahreszahlen die Konsensschätzungen. Der Kurs legte um 1,9 Prozent zu. Für Stitch Fix ging es um 1,6 Prozent nach unten. Der Anbieter von persönlichen Styling-Services verzeichnete in seinem ersten Quartal einen weiteren Umsatzrückgang, übertraf aber denn doch Markterwartung. IGM Biosciences reduziert im Rahmen einer breit angelegten Umstrukturierung seine Belegschaft um 22 Prozent und konzentriert seine Ressourcen auf die Behandlung von Darmkrebs und Autoimmunkrankheiten. Die Aktie reagierte darauf mit einem Anstieg um 2,5 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.124,56 -0,2% -79,88 +9,0% S&P-500 4.567,18 -0,1% -2,60 +19,0% Nasdaq-Comp. 14.229,91 +0,3% 44,42 +36,0% Nasdaq-100 15.877,71 +0,2% 38,04 +45,1% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 899Mio 1.007 Mio Gewinner 853 1.414 Verlierer 1.994 1.451 unverändert 105 86

Uneinheitlich - Teilnehmer sprachen von einer Atempause nach den jüngsten Gewinnen. Leicht stützend wirkten US-Konjunkturdaten, vor allem aber auch weiter sinkende Zinsen. Auslöser war, dass der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Abkühlung zeigte. Die Zahl der offenen Stellen fiel im Oktober deutlich niedriger als erwartet aus. Gleichzeitig fiel der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im November knapp über der Erwartung aus. Damit verstärkte sich das Bild, einer weichen Landung der US-Konjunktur bei zugleich sinkenden Zinsen. Für Procter & Gamble ging es um 3,5 Prozent nach unten. Der Konsumgüterkonzern hatte mitgeteilt, dass er im Zusammenhang mit der Gillette-Übernahme im Jahr 2005 mit Belastungen von mehr als 2 Milliarden Dollar rechnet. Dazu kommen weitere 1 bis 1,5 Milliarden Dollar an Restrukturierungskosten nach Steuern.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,58 -6,7 4,65 15,9 5 Jahre 4,15 -6,3 4,22 15,2 7 Jahre 4,20 -7,3 4,28 23,4 10 Jahre 4,19 -7,0 4,26 30,7 30 Jahre 4,30 -10,6 4,41 33,4

Am Anleihemarkt ging es wieder aufwärts. Teilnehmer erklärten die sinkenden Marktzinsen mit der Zahl der offenen Stellen Ende Oktober, die geringer als erwartet ausgefallen sei. Dies sei ein Signal, dass sich der Arbeitsmarkt abkühle und verstärke die Aussicht auf baldige Zinssenkungen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:30 % YTD EUR/USD 1,0792 -0,0% 1,0798 1,0807 +0,8% EUR/JPY 158,83 -0,0% 158,89 158,81 +13,2% EUR/GBP 0,8564 -0,2% 0,8581 0,8567 -3,2% GBP/USD 1,2603 +0,1% 1,2592 1,2617 +4,2% USD/JPY 147,17 +0,0% 147,14 146,89 +12,2% USD/KRW 1.312,21 -0,1% 1.313,73 1.314,05 +4,0% USD/CNY 7,1580 +0,8% 7,1013 7,1480 +3,8% USD/CNH 7,1651 -0,1% 7,1712 7,1560 +3,4% USD/HKD 7,8112 -0,1% 7,8193 7,8173 +0,0% AUD/USD 0,6586 +0,5% 0,6553 0,6575 -3,4% NZD/USD 0,6161 +0,5% 0,6130 0,6149 -3,0% Bitcoin BTC/USD 43.701,91 -1,3% 44.268,47 41.544,40 +163,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar setzte seine Erholungsbewegung zum Euro fort. Der Dollarindex erhöhte sich um 0,3 Prozent. Der Euro rutschte dagegen unter die Marke von 1,08 Dollar. Er litt darunter, dass die EZB laut Direktorin Isabel Schnabel keine weiteren Zinserhöhungen mehr in Aussicht stellen muss. Die jüngsten Inflationszahlen hätten einen weiteren Zinsanstieg eher unwahrscheinlich gemacht. Schnabel hatte kürzlich noch argumentiert, dass "die letzte Meile" auf dem Weg zu 2 Prozent Inflation schwer werden könnte. Angesprochen darauf, sagte sie: "Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung."

Abwärts ging es mit dem Austral-Dollar, nachdem die australische Notenbank die Leitzinsen bestätigt und nicht etwa erhöht hatte. Dazu geht sie nun davon aus, dass die Löhne nur noch begrenzt steigen dürften und wies darauf hin, dass sich die Inflation weiter abgeschwächt habe. Der Markt nehme das als eher taubenhaft wahr, so die Experten der Commerzbank. Am frühen Mittwoch ist der "Aussie" auf Erholungskurs.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,27 72,32 -0,1% -0,05 -5,9% Brent/ICE 77,21 77,2 +0,0% +0,01 -4,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben den vierten Handelstag in Folge nach - um rund 1 Prozent. Der Markt spiele die wahrscheinliche Abschwächung der Ölnachfrage im Zuge der Verlangsamung der Weltwirtschaft, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.025,64 2.019,35 +0,3% +6,29 +11,1% Silber (Spot) 24,25 24,18 +0,3% +0,07 +1,2% Platin (Spot) 904,28 903,50 +0,1% +0,78 -15,3% Kupfer-Future 3,80 3,77 +0,6% +0,02 -0,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab vom jüngst erreichten Rekordhoch erneut nach, der Preis für die Feinunze fiel um 0,5 Prozent auf 2.019 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

AUSTRALIEN - Konjunktur

Das australische BIP ist im dritten Quartal im Jahresvergleich um 2,1 Prozent gestiegen, stärker als mit 1,7 Prozent erwartet.

JAPAN - Geldpolitik

Die Bank of Japan kann nach Ansicht von Vizegouverneur Ryozo Himino einen reibungslosen Ausstieg aus der geldpolitischen Lockerung vollziehen, sobald eine nachhaltige Inflation von 2 Prozent erreicht ist, muss die Geldpolitik vorerst aber locker halten.

USA/RUSSLAND

Die russische Regierung hat nach Angaben des US-Außenministeriums einen Vorschlag zur Freilassung des Journalisten Evan Gershkovich und des früheren Soldaten Paul Whelan abgelehnt. Washington habe in den vergangenen Wochen mehrere Angebote gemacht, darunter ein "substanzielles", sagte US-Außenministeriumssprecher Matthew Millern. Er machte auf Nachfrage keine Angaben dazu, ob Washington einen Gefangenenaustausch angeboten habe.

USA - Unterhaltungssektor

Nach monatelangem Kampf um bessere Löhne und sicherere Arbeitsbedingungen haben die Schauspieler in Hollywood mit großer Mehrheit einer Vereinbarung mit den Studios zugestimmt und damit ihren Streik endgültig beendet.

MASTERCARD

erhöht die Quartalsdividende auf 66 von 57 Cent. Zudem hat die Konzernführung ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 11 Milliarden US-Dollar genehmigt. Das neue Programm soll mit dem Abschluss der laufenden Rückkäufe über 9 Milliarden Dollar wirksam werden. Davon stehen noch 3,5 Milliarden Dollar aus.

RIO TINTO

will massiv in den Eisenerzabbau in Westafrika investieren, konkret rund 6,2 Milliarden Dollar für die Entwicklung der Mine Simandou in Guinea. Dazu zählt auch die Hafen- und Eisenbahn-Infrastruktur für den Export des Rohstoffs. Rio Tinto besitzt die Rechte zur Entwicklung der südlichen Hälfte des Vorkommens in Zusammenarbeit mit der Regierung Guineas und einem von der Aluminium Corp of China angeführten chinesischen Konsortium.

