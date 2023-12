The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.12.2023ISIN NameDE000LB13FU0 LBBW STUFENZINS 19/23DE000CZ45VJ0 COBA 19/23 S.945US06738EBQ70 BARCLAYS 20/24 FLRDE000A255D05 ERWE IMMOB.ANL 19/23XS2244842832 CH.HU.HK.T.M 20/UND. FLRUS44106MAZ59 SERVICE PROP. TR. 2024CH0357483160 KRAFTW.LINTH-LIM. 17-23CH0330049831 WOODSIDE FIN. 16/23 MTNUS44106MAS17 SERVICE PROP. TR. 2024DE000BRL9527 NORDLB IS. 14/23US24023NAA00 DBS GRP HLDGS 18/28 MTNXS1003016018 TURK.IS BK 13/23 REGS