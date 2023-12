LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach negativen Phase-III-Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das Mittel Evobrutinib bei Multipler Sklerose habe den primären Endpunkt nicht erreicht, was ein klarer Rückschlag für die Medikamenten-Pipeline sei, schrieb Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe sie den Eindruck gehabt, dass das Unternehmen hinsichtlich des Potenzials des Mittels in den jüngsten Investorengesprächen recht positiv geklungen habe. Sie erwartet daher, dass der Aktienkurs an diesem Mittwochmorgen fallen wird./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 03:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 03:54 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

