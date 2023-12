Fortune zählt Cloudflare zu den 50 weltweit führenden börsennotierten Unternehmen, die am besten für langfristiges Umsatzwachstum positioniert sind

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es zu einem der Fortune Future 50-Unternehmen für das Jahr 2023 ernannt wurde und dabei den sechsten Platz unter den fünfzig besten Unternehmen belegt. Fortune und das BCG Henderson Institute untersuchten mehr als 1.700 börsennotierte Unternehmen weltweit und erstellten die Rangliste der Top 50 auf der Grundlage einer Bewertung ihrer langfristigen Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung von Indikatoren und Signalen im Hinblick auf ihr Zukunftspotenzial. Die Aufnahme von Cloudflare in die Liste der Future 50 von Fortune erfolgt vor dem Hintergrund einer bemerkenswerten finanziellen, kundenbezogenen und technologischen Dynamik des Unternehmens. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 gelang es Cloudflare, seinen bereits großen Kundenstamm im Jahresvergleich um 34 zu vergrößern. Überdies trug das Unternehmen dazu bei, die Online-Bedrohung aufzudecken, die zum größten Cyberangriff in der Geschichte des Internets führte.

"Wir bei Cloudflare sind der Ansicht, dass wir sowohl das Privileg als auch die Verantwortung haben, ein sichereres, zuverlässigeres und vernetzteres Internet zu fördern. Unternehmen aller Größen und Branchen wenden sich an Cloudflare, um alles, was online ist, zu schützen und zu vernetzen. Wir helfen ihnen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig die Komplexität und Kosten zu reduzieren", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Unsere Aufnahme in die Future 50-Liste von Fortune ist ein weiterer Beleg dafür, wie die Branche unser bewährtes Innovationstempo und unser Engagement für die Bereitstellung von geschäftskritischen Lösungen für unsere Kunden und das Internet insgesamt zur Kenntnis genommen hat."

Der Fortune Future 50-Index ergänzt die traditionellen Leistungskennzahlen durch eine Bewertung der langfristigen Wachstumsaussichten der weltweit größten börsennotierten Unternehmen. Die Rangfolge der Unternehmen wurde ermittelt, indem 30 der Punktzahl eines Gewinnerunternehmens auf dem Marktpotenzial beruhen, d. h. auf dem erwarteten künftigen Wachstum, das durch die Bewertung der Aktien auf den Finanzmärkten bestimmt wird. Die übrigen 70 basieren auf der Fähigkeit des Unternehmens, dieses Potenzial zu erfüllen. Der letztgenannte Teil der Bewertung umfasst 19 Faktoren, die aufgrund ihrer Fähigkeit, das Wachstum in den nächsten fünf Jahren vorherzusagen, ausgewählt wurden und in vier Kategorien unterteilt sind: Strategie, Technologie und Investitionen, Mitarbeitende und Struktur.

Heute laufen etwa 20 des Internets über das Netzwerk von Cloudflare. Hinzu kommen Internet-Eigenschaften wie mobile Apps und APIs, Unternehmensnetzwerke und KI-Infrastruktur. Cloudflare hat Millionen von Kunden, von denen mehr als 182.000 zahlende Kunden sind, darunter etwa 30 der Fortune-1000-Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Regierungsorganisationen und die führenden KI-Unternehmen.

Neben der Auszeichnung durch die Aufnahme in die Fortune Future 50 wurde Cloudflare von der Branche und von Redaktionen für sein Geschäft, seine Unternehmenskultur, seine Führungsqualitäten und seine Innovationskraft gewürdigt, darunter:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über Cloudflare's Konnektivitäts-Cloud unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie ""können", "werden", "sollten", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "anvisieren", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, beinhalten insbesondere Aussagen über Cloudflares Aussichten im Hinblick auf zukünftiges Wachstum, die Marktchancen von Cloudflares Produkten und Technologie, die technologische Entwicklung von Cloudflare, zukünftige Betriebsabläufe, Wachstum, Initiativen oder Strategien sowie Kommentare von Cloudflares Mitbegründer und CEO und anderen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen abweichen, insbesondere aufgrund der Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 2. November 2023 eingereicht wurde, sowie weiterer Unterlagen, die Cloudflare bisweilen gegebenenfalls bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

