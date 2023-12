FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat DocMorris mit "Buy" und einem Kursziel von 90 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Die verpflichtende Einführung des E-Rezepts in Deutschland von nächstem Jahr an sei eine wesentliche Wachstumschance für die Versandapotheke, schrieb Analyst Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für DocMorris bis 2027 mit einem durchschnittlichen, jährlichen Umsatzwachstum von 27 Prozent. Gleichzeitig erwartet er eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Die Hauptversammlung der rund um das E-Rezept zuständigen Gematik am 11. Dezember dürfte Neuigkeiten rund um eine neue, volldigitale Methode bereithalten zum online Einlösen von Arztrezepten./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 01:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 01:10 / EST

