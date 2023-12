Vancouver, B.C., Kanada - 6. Dezember 2023 / IRW-Press / - BASIN URANIUM CORP. (CSE: NCLR) (CNSX: NCLR.CN) ("Basin Uranium" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es das Uranprojekt South Pass (das "Projekt" oder "South Pass") in Fremont und Sublette County, Wyoming, USA, erworben hat. Das Projekt, das durch direktes Abstecken seitens des Unternehmens erworben wurde, besteht aus 151 unpatentierten Ganglagerstättenclaims über insgesamt 3.775 Acres und liegt am Rand des Great Divide Basin in Wyoming (siehe Abbildung 1). Wyoming beherbergt die größten Uranreserven und ist der bestproduzierende Staat in den USA[i], wobei das Great Divide Basin das am wenigsten ausgebeutete Becken in Wyoming ist und über schätzungsweise 270 Millionen Pfund Uran verfügt[ii].

"Die Absteckung des Konzessionsgebiets South Pass zeigt unsere fortwährende Expansion in den USA, bei der wir uns auf den Erwerb strategischer Assets in rohstoffreichen Bergbaubezirken mit umfangreicher Exploration in der Vergangenheit konzentrieren", sagte Mike Blady, CEO von Basin Uranium. "Vorläufige Überprüfungen der historischen Explorationsdaten für South Pass, die bis in die 1960er zurückreichen, zeigen das Potenzial für eine mittels In-situ-Abbauverfahren gewinnbare Uranmineralisierung. Wyoming ist eine der wichtigsten Explorations- und Bergbaugerichtsbarkeiten in den USA, die einen klar definierten und zweckmäßigen Weg für Genehmigung und Erschließung vorsieht."

Abbildung 1: Karte des Projekts South Pass

Projekt South Pass, Wyoming

Das Uranprojekt South Pass besteht aus 3.775 Acres an zusammenhängenden Claims (151 unpatentierte Ganglagerstätten) 45 Meilen südwestlich von Lander, Wyoming. Der Zugang zum Konzessionsgebiet erfolgt über den State Highway 28, der weniger als 5 Meilen südöstlich verläuft, mit ganzjährig befahrbaren Schotter- und ATV-Straßen, über die die Claims erschlossen werden können. Die Exploration geht bis in die 1960er und 1970er zurück, und mehrere große Unternehmen haben zahlreiche Bohrlöcher entlang eines 12 Meilen langen Trends niedergebracht, der die Längsachse des Konzessionsgebiets halbiert. Bohrungen in geringem Abstand von Rocky Mountain Energy Corp. (eine Tochtergesellschaft von Union Pacific Railway) haben in den 1980ern Uranmineralisierung in einer Tiefe von mehr als 400 Fuß ergeben - eine Tiefe, in der In-situ-Abbau (ISR) möglich wäre. Die Auswertung historischer Daten weist auch auf eine historische Ressource hin, die für mindestens zwei Bereiche der Claims, die zurzeit das Projekt South Pass umfassen, berechnet wurde, aber die qualifizierte Person des Unternehmens muss diese noch vor der Veröffentlichung überprüfen und bestätigen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es momentan noch zu früh ist, um die Machbarkeit dieser Abbaumethoden auf South Pass einzuschätzen, doch eine Mineralisierung in dieser Tiefe liegt für gewöhnlich innerhalb der Parameter für ISR-Abbau und -Gewinnung.

Sachkundige Person:

R. Tim Henneberry, PGeo (B.C.), ein technischer Berater des Unternehmens, ist die gemäß National Instrument 43-101 sachkundige Person und hat die technischen Daten dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Basin Uranium Corp.

Basin Uranium ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen mit Fokus auf Mineralexploration und -erschließung im Bereich der grünen Energie. Das Unternehmen hat drei Uranprojekte im fortgeschrittenen Stadium in den USA, und zwar das Projekt Chord in South Dakota, das Projekt South Pass in Wyoming und das Projekt Wray Mesa in Utah. Auf allen drei Projekten fand umfangreiche historische Exploration statt, und sie liegen in aussichtsreichen Erschließungsgebieten. Außerdem besitzt das Unternehmen das Uranprojekt Mann Lake im erstklassigen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan, Kanada, sowie das Goldprojekt CHG in Süd-Zentral-British Columbia.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Mike Blady oder sehen Sie sich die eingereichten Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com an.

Im Namen des Board of Directors

Mike Blady

Chief Executive Officer

mailto:info@basinuranium.ca

604-722-9842

BASIN URANIUM CORP.

Suite 1430, 800 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2V6

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, einschließlich Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Ziele, Zeitpläne, Annahmen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete Informationen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt" oder "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "könnten", "sollten", "würden" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, gehören unter anderem Ungewissheiten hinsichtlich der erwarteten Verwendung der Erlöse. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch entsprechende Verweise hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

