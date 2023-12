FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat H&M in einem Ausblick auf 2024 von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 175 auf 160 schwedischen Kronen gesenkt. Nach einem schwachen Jahr 2022 sei 2023 für den europäischen Einzelhandel ein gutes Jahr gewesen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für 2024 sieht er aber die Gefahr deflationärer Auswirkungen auf den Umsatz bei weiter steigenden Löhnen. Das kommende Jahr dürfte schwierig werden, resümiert Cochrane./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

