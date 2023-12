Helium kündigt US - bundesweiten Mobilfunktarif an - HNT steigt um 65%

Helium, das für sein innovatives Netzwerk für IoT-Geräte bekannt ist, hat die Einführung eines bundesweiten Mobilfunktarifs in den USA zu einem Sonderpreis angekündigt. Diese Ankündigung folgt auf die Nachricht von letzter Woche, dass Helium das offizielle Sponsoring für die Miami University Athletics übernommen hat. Als Reaktion auf diese Entwicklungen erlebte der Kurs von HNT, der Kryptowährung von Helium, eine regelrechte Explosion und stieg heute innerhalb kürzester Zeit um beeindruckende 65%.

Das Helium-Netzwerk, bekannt für seine innovative Herangehensweise an dezentralisierte drahtlose Verbindungen, hat kürzlich ein aufsehenerregendes Angebot vorgestellt: Einen landesweiten Mobilfunktarif für unbegrenzte Daten, Gespräche und Textnachrichten für nur $20 pro Monat in den USA.

Dieser Service wird in Zusammenarbeit mit T-Mobile angeboten und stellt einen wichtigen Meilenstein seit der Partnerschaft von Nova Labs, dem Unternehmen hinter Helium, mit T-Mobile im September 2022 dar.

Heliums Kurs reagiert stark auf jüngste Ankündigungen

Helium Kurs der letzten 24 Stunden, Quelle: www.coinmarketcap.com

Die Kryptowährung Helium (HNT) hat auf die Ankündigung eines bundesweiten Mobilfunktarifs in den USA mit einem beachtlichen Kursanstieg reagiert. Innerhalb kürzester Zeit nach der Bekanntgabe stieg der Wert von HNT um beeindruckende 65%.

Ein Blick auf den technischen Indikator RSI (Relative Strength Index) zeigt aber einen Wert von 88, was auf eine extrem überkaufte Marktsituation hinweist. Dies könnte eine Phase intensiver Spekulation anzeigen, da Anleger auf die neuesten Entwicklungen und das disruptive Potenzial des Helium-Netzwerks reagieren.

Der scharfe Anstieg des Handelsvolumens um 412,51% bestätigt das hohe Interesse und die dynamische Marktaktivität um die Kryptowährung. Trotz der Aufregung am Markt, sollten Anleger in Anbetracht des hohen RSI-Wertes auch vorsichtig sein, da solche Spitzen oft zu einer Marktkorrektur führen können.

Helium Netzwerk

Seit seinem Start im Jahr 2019 hat das Helium-Netzwerk Nutzer für das Bereitstellen von Nodes in seinem wachsenden dezentralisierten Wireless-Netzwerk mit Token belohnt. Der aktuelle Dienst funktioniert so, dass sich Nutzer über das dezentralisierte Netzwerk von Helium verbinden und T-Mobile die Abdeckung übernimmt, wenn Helium-Hotspots nicht zur Verfügung stehen.

Nova Labs, das mit der Herausforderung konfrontiert ist, Einnahmen aus dem notorisch unrentablen Helium-Netzwerk zu generieren, hat einen starken Anreiz, sein Hotspot-Netzwerk zu erweitern, um die an T-Mobile zu zahlenden Backup-Abdeckungskosten zu verringern.

Helium Hotspot Map von Berlin - In Großstädten ist die Abdeckung auch in Europa schon gut, während die ländlichen Regionen hintenan stehen, Quelle: https://explorer.helium.com/

Die Abdeckung von Helium ist in großen Städten am stärksten, aber selbst dort ist das Netzwerk der Nodes derzeit noch lückenhaft. Boris Renski, General Manager of Wireless bei Nova Labs, erklärte, dass das Ziel nicht sei, die gesamten USA mit Mobilfunkabdeckung zu versehen. "Alles, was wir brauchen, ist eine Abdeckung von 3% oder sogar weniger des geografischen Gebiets, in dem die meisten Daten verwendet werden, und dies wird dazu führen, dass mehr als 50% des T-Mobile-Verkehrs tatsächlich auf das Helium-Netzwerk verlagert werden", sagte Renski.

Excited to welcome Helium Mobile as the Official Wireless Sponsor of Miami Hurricanes Athletics!https://t.co/PKqxgCAB7e - Miami Hurricanes (@MiamiHurricanes) November 29, 2023

In Miami, wo das Mobilfunkangebot derzeit $5 pro Monat kostet, zahlt das Unternehmen für jeden neuen Abonnenten drauf. Das Helium-Netzwerk bietet jedoch verstärkte Belohnungen für Anbieter, die in Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen in Florida Abdeckung bieten.

Trotz des höheren Preises von $20 pro Monat auf nationaler Ebene bleibt das Angebot von Helium Mobile deutlich günstiger als das der herkömmlichen Mobilfunkanbieter. Zum Vergleich: Unbegrenzte Tarife von T-Mobile, dem Partner von Nova Labs, beginnen bei $60 pro Monat.

Renski betonte, dass der vergünstigte Preis nachhaltig sei, da der Bottom-up-Ansatz des Helium-Netzwerks einen Großteil der Overhead-Kosten für den Aufbau eines Mobilfunknetzes reduziert.

Helium-Hotspot-Besitzer bieten ihre eigene Immobilie und Netzwerkpunkte an, so dass Nova Labs keine Grundstücke kaufen und Funkinstallationsfirmen beauftragen muss, um Mobilfunktürme zu errichten. Nova Labs plant auch, Outdoor-Mobile-Hotspots zum Preis von $499 zu verkaufen, nachdem im Oktober Indoor-Hotspots für $249 eingeführt wurden.

Kryptomarkt allgemein Positiv

Der Kryptomarkt erlebt eine Phase ausgesprochen positiver Stimmung, getragen von der anhaltenden Erwartungshaltung gegenüber Bitcoin Spot-ETFs. Die Hinweise auf eine mögliche Einführung solcher börsengehandelter Fonds haben zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises auf ein Langzeithoch von 43.700 Dollar geführt.

Dieser Optimismus scheint sich auf den gesamten Markt auszuwirken, da auch Ethereum von der positiven Entwicklung profitiert und einen beachtlichen Zuwachs von 10% in den letzten 7 Tagen verzeichnen konnte.

Parallel dazu erreicht der Presale des Bitcoin ETF Tokens eine neue Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar, was das wachsende Vertrauen der Investoren in das Aufkommen eines Bullenmarktes bestärkt.

What's the aim of the BTCETF Token?



This BitcoinETF token, operating as an ERC-20 token, commemorates the anticipated introduction of Bitcoin ETFs into the American financial markets. pic.twitter.com/nybwFgMwwH - BTCETF_Token (@BTCETF_Token) December 5, 2023

Der Bitcoin ETF Token ist ein ERC-20-Token, der darauf abzielt, von der zunehmenden Beliebtheit von Bitcoin ETFs zu profitieren. Ursprünglich konzipiert, um institutionelle Anleger für Kryptowährungen zu gewinnen, haben Bitcoin ETFs sich zu einem signifikanten Einflussfaktor auf die Richtung des Marktes entwickelt.

Mehr Informationen zum Bitcoin ETF Token erhalten

Die Roadmap des Bitcoin ETF Tokens ist eng mit wichtigen Bitcoin ETF-Events verbunden und sieht Tokenverbrennungen für erreichte Ziele vor.

Ein Beispiel für solch ein markantes Zuiel ist die Einführung einer 5%igen Verbrennungssteuer auf Transaktionen bei der offiziellen Einführung eines Bitcoin Spot ETF, was zu einer Reduzierung des Token-Angebots und damit potentiell zu einer Steigerung des Wertes für die Token- Inhaber führt.

Insgesamt gibt es 5 dieser Events, was die Gesamtanzahl der Token um insgesamt 25% reduzieren könnte. Der Token hat mit 2,7 Millionen US-Dollar im Presale bereits beachtliches Interesse auf sich gezogen und es ist zu erwarten, dass nach einer Listung auf den dezentralen Börsen der Kurs schnell um ein Vielfaches steigen wird.

Zum Presale des BTCETF Token

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.