Felix Auspurg verstärkt ab sofort Geschäftsführung von WIWIN



WIWIN-Geschäftsführer Felix Auspurg

Die nachhaltige Investmentplattform WIWIN hat eine neue Doppelspitze: Neben René Theis ist seit 1. Dezember auch Felix Auspurg Mitglied der Geschäftsführung des Mainzer Unternehmens. Gemeinsam treiben die beiden Geschäftsführer die weitere Entwicklung der Onlineplattform voran und legen damit den Grundstein für das geplante Wachstum in 2024. Als Gründer und Hauptanteilseigner von WIWIN wird Energiewendepionier Matthias Willenbacher den Geschäftsführern mit seinem großen Erfahrungsschatz beratend zur Seite stehen.



Felix Auspurg ist inzwischen seit über vier Jahren bei WIWIN tätig. Zuletzt war er als Head of Operations für die Planung, Steuerung und Koordinierung sämtlicher Geschäftsprozesse verantwortlich. Vor seiner Zeit bei WIWIN hat der heute 33-Jährige bei der KfW Entwicklungsbank energiewirtschaftliche Projekte in Südasien und Zentralamerika unterstützt und auch sein Masterstudium im Bereich Energiewirtschaft an der Hochschule Darmstadt erfolgreich abgeschlossen.



Matthias Willenbacher freut sich sehr, dass mit Felix Auspurg ein erfahrenes WIWIN-Eigengewächs neues Mitglied der Geschäftsführung ist: "Die Karriere, die Felix bei WIWIN in den vergangenen Jahren hingelegt hat, ist wirklich beachtlich. Seit seinem Start als Projekt Manager im Jahr 2019 hat sich nicht nur sein Aufgabenbereich immer mehr erweitert. Insbesondere sein Wissen und seine umfangreichen Erfahrungen im Erneuerbare-Energien-Bereich sind für das Unternehmen immer mehr zu einer extrem wichtigen Säule geworden. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe ganz viel Spaß und viel Erfolg."



Fokus auf Erneuerbare-Energien-Projekte und Erschließung neuer Zielgruppen



Was die verschiedenen Aufgabenbereiche in der Geschäftsführung der nachhaltigen Investmentplattform angeht, teilen sich diese wie folgt auf: Neben dem Bereich Finance verantwortet René Theis von nun auch das Business Development sowie die Bereiche Marketing, HR und Relationship Management. Felix Auspurg übernimmt daneben die Bereiche Operations, IT, Compliance und die Anlegerverwaltung. Als geprüfter Finanzanlagenfachmann der IHK Rheinhessen bringt er alle notwendigen Qualifikationen mit, um das WIWIN-Kerngeschäft zu stärken und das Portfolio in Zukunft weiter auszubauen.



Mit Blick auf die weitere Entwicklung von WIWIN in 2024 sehen die beiden Geschäftsführer vor allem ein Thema stark im Fokus: "Gerade im Bereich Erneuerbare Energien steckt im Crowdinvesting nach wie vor noch ein riesiges Potenzial, das wir noch weiter heben wollen. Damit die Energiewende schneller voranschreitet, ist es extrem wichtig, so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich aktiv an konkreten Projekten zu beteiligen", erklärt René Theis und ergänzt: "Umso mehr freut es mich, mit Felix in diesem Bereich einen so erfahrenen Experten direkt an meiner Seite in der Geschäftsführung zu haben." Ziel für das kommende Jahr sei es daher auch, im Erneuerbare-Energien-Umfeld neue Kontakte im kommunalen Sektor zu knüpfen.



Über WIWIN

WIWIN ist die führende deutsche Online-Plattform für nachhaltige Investments mit einer klaren Vision: das Geld auf die gute Seite zu bringen. Das von Energiewendepionier Matthias Willenbacher gegründete Unternehmen vermittelt Kapital an Projektinhaber/innen in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien sowie an Gründer/innen mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Insgesamt hat WIWIN bereits Kapital in Höhe von mehr als 145 Millionen Euro vermittelt. Seit Frühjahr 2021 bietet das Mainzer Unternehmen den kompromisslos grünen Aktienfonds "WIWIN just green impact!" an, der ausschließlich in Titel mit konsequenter ESG- und Impact-Strategie investiert.



