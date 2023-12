Das renommierte EIE-Event, das Investoren und Unternehmern Zugang zum schottischen Technologiesektor ermöglichen soll, kehrt nächstes Jahr nach einer zweijährigen Pause zurück.

Mit Gelegenheiten zum Anbahnen von Partnerschaften, Entdecken und Geschäftemachen mit einigen der innovativsten Unternehmen Schottlands wird die EIE24-Veranstaltung zwei Tage lang mehr als 130 Investoren aus der ganzen Welt anlocken.

Die im Jahr 2008 ins Leben gerufene EIE (Engage Invest Exploit) verbindet globale Investoren mit dem blühenden Technologiesektor Schottlands und den vielversprechendsten, international relevanten und zukunftsträchtigsten Technologieunternehmen des Landes. Frühere EIE-Veranstaltungen haben über 540 Unternehmen unterstützt und ihnen nachgelagerte Finanzierungen im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar ermöglicht.

Der neueste Local Digital Index von techUK zeigt, dass die geschätzten 14.504 Unternehmen im Technologiesektor Schottlands etwa 400.000 Menschen in diesem Jahr um 2,8 Prozent gewachsen sind. Die kumulierte Wachstumsrate der Technologieunternehmen in Schottland hat sich in den letzten 10 Jahren um 82 Prozent erhöht.

Das von der Innovationskorrespondentin Laura Goodwin von BBC Scotland moderierte EIE24-Event findet am 30. April und 1. Mai 2024 an ikonischen Orten in Edinburgh statt, darunter Edinburgh Castle, das John McIntyre Conference Centre und Dynamic Earth. Investoren haben zwei Tage lang die Gelegenheit zum Networking und zum Kennenlernen von innovativen Unternehmen, die weltweit bedeutende Lösungen bieten.

Duncan Martin, Leiter der Abteilung Entrepreneurship am Bayes Centre der University of Edinburgh, sagte:

"Wir freuen uns, die Rückkehr von EIE im Jahr 2024 mit einer mutigen neuen Vision bekanntgeben zu dürfen. EIE ist eine Schlüsselveranstaltung in der blühenden Technologieszene Schottlands und 2024 entwickeln wir sie weiter zu einer breiteren Plattform, die unseren internationalen Investorenkollegen die besten Gelegenheiten unseres Ökosystems bietet."

"Schottland verfügt über ein unglaubliches Technologiesystem mit innovativen, vielversprechenden Unternehmen, die nach Investitionen suchen und im Begriff sind, globale Wirkung zu entfalten. Im Rampenlicht der EIE24 werden investitionsbereite, wachstumsstarke Technologieunternehmen stehen, sowie Start-ups, die mit den richtigen Investoren ein starkes Wachstumspotenzial haben."

Die neu gestaltete EIE24-Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Data Driven Initiative durchgeführt und ist ein Eckpfeiler des 1,3 Milliarden Pfund schweren City Region Deal für Edinburgh und South-East-Scotland.

Mark Logan, Chief Entrepreneurial Advisor der schottischen Regierung, kommentierte:

"Es freut mich, dass EIE in einer verbesserten und aktualisierten Form nach Schottland zurückkehrt, um Schottlands aufregendste und innovativste neue Technologieunternehmen der nationalen und internationalen Investorengemeinschaft umfassend zu präsentieren."

Neben dem Zugang zu einigen der aufregendsten und wachstumsstärksten Unternehmen wird die Veranstaltung auch aufschlussreiche Diskussionen und Möglichkeiten für die Teilnehmer bieten, sich mit Schlüsselfiguren im Technologiesektor Schottlands zu vernetzen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Investoren und Unternehmen, die mehr über EIE24 erfahren möchten, können ihr Interesse unter www.eie-invest.com bekunden.

Über DDI

Die Data Driven Initiative (DDI) ist Teil des City Region Deals für Edinburgh und South-East-Scotland, einem 15-jährigen Investitionsprogramm, das gemeinsam von beiden Regierungen und regionalen Partnern finanziert wird.

Das DDI-Konglomerat besteht aus sechs Zentren, die an der University of Edinburgh (Bayes Centre, Usher Institute, Edinburgh International Data Facility, Edinburgh Futures Institute und Easter Bush) und an der Heriot-Watt University (National Robotarium) angesiedelt sind. Der gemeinsame Innovations- und Strategieentwicklungsansatz dieser Einrichtungen ist darauf ausgerichtet, Edinburgh zur Daten-Hauptstadt von Europa zu machen.

Über das Bayes Centre

Das Bayes Centre ist das Innovationszentrum der University of Edinburgh für Datenwissenschaft und Künstliche Intelligenz. Es führt EIE-Programme im Auftrag der Zentren der Data-Driven-Innovation-Initiative durch. Die Programme haben die Unterstützung von Edinburgh Innovations, dem Vermarktungsdienst der University of Edinburgh, und sind ein Beitrag zum Data-Driven-Entrepreneurship-Programm.

Die zentralen Pfeiler des Ansatzes des Bayes Centre sind die Ausbildung im Bereich Datenwissenschaft, technologisches Unternehmertum und industriell ausgerichtete, multidisziplinäre Forschung. Das Zentrum bietet Programme, Netzwerke und Einrichtungen, die die bestehenden Stärken unserer Gemeinschaft ergänzen und den Einfluss der University of Edinburgh auf Stadt, Region, nationaler und internationaler Ebene durch neue Aktivitäten mit externen Partnern stärken.

Die Programme konzentrieren sich darauf, Fachkräften und Gemeinschaften Weiterbildungsmöglichkeiten und lebenslanges Lernen zu bieten. Sie schaffen neue Chancen für interdisziplinäre, industrieorientierte Forschungs- und Innovationsprojekte und unterstützen Unternehmer von der Gründung bis zur Skalierung ihrer Unternehmen.

Über Edinburgh Innovations

Edinburgh Innovations (EI) ist der Vermarktungsdienst der University of Edinburgh, von dem die Gesellschaft und Wirtschaft profitiert, indem Wissenschaftler, Studenten und Industrie in ihrer Innovationsarbeit unterstützt werden. EI identifiziert Chancen, schafft Partnerschaften zum beiderseitigen Nutzen und vereinfacht den Prozess, wobei in jeder Phase Mehrwert entsteht.

EI entwickelt Ideen für eine bessere Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf der EI-Website. https://edinburgh-innovations.ed.ac.uk/

