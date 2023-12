Berlin (ots) -Der Quick-Commerce Lieferdienst Gorillas kündigt stolz den Start seiner neuen Werbekampagne "Neighborfood" an. Die ikonische Markenwerbung wird damit ab Ende November erneut die Straßen Berlins mit einer OoH-Kampagne in Beschlag nehmen. Gorillas geht dabei guerillamäßig vor und platziert wilde Plakate sowie Straßenbillboards in der ganzen Stadt. Die Kampagne präsentiert angesagte Food- und Lifestyle-Fotografie, gepaart mit Wortspielen, die von Berliner Stadtteilen inspiriert sind. Von "Kreuzbeer" bis "Pretzelauer Berg" werden die ikonischen Plakate die Hoods der Hauptstadt beleben und Gorillas-Fans auf Ihren Lieblingslieferdienst aufmerksam machen."Gorillas hat in Sachen Marketing und Kampagnen von Anfang an Maßstäbe gesetzt. Ich freue mich, dass wir mit der neuen, hyperlokalen Guerilla-Kampagne an das anknüpfen können, wofür Gorillas immer stand: On-Demand-Delivery im urbanen Raum. Fair, lokal, effizient.", erklärte Clemens Koebele, General Manager Germany von Getir/Gorillas.Die Konzeption und künstlerische Leitung stammen aus dem hauseigenen Kreativteam von Gorillas, das in Zusammenarbeit mit TAKE Creative und dem Fotografen Conrad Bauer die Kampagne produzierte. Diese wird in den kommenden Monaten auch auf andere deutsche Städte ausgeweitet.Credits:- General Manager Deutschland: Clemens Koebele- Leiter des Kundenservice DE: Lorenz Strehl- Kreativdirektorin: Sarah Roach- Assoziierter Kreativdirektor, Text: Eduardo Balestra- Art Director: Yagmur Ruzgar- Produktionsfirma: TAKE Creative Production- Fotograf: Conrad Bauer- Food-Stylist: Yannic MoekenFür alle Bilder der neuen Kampagne kontaktieren Sie bitte den unten genannten Pressekontakt.Pressekontakt:Sven-Joachim Irmersven.irmer@getir.comGetir GermanyPrenzlauer Allee 242-24710405 BerlinGermanyOriginal-Content von: Getir Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156598/5665869