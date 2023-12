© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Martin Meissner



Die BYD-Aktie hat im vergangenen Monat rund zwölf Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren. Dem Downgrade von Broker UOB Kay Hian Holdingsaus der letzten Woche hält JPMorgan jetzt gegen.Die in Hongkong notierte BYD-Aktie hat im November zwölf Prozent an Wert verloren, während die Titel der Konkurrenten wie Tesla und XPeng jeweils um mehr als 15 Prozent zulegen konnten. Anleger sorgen sich um die Fähigkeit des Unternehmens, seine Verkaufsziele angesichts der schwierigen makroökonomischen Aussichten und des Preiskampfes mit Wettbewerbern zu erreichen. "Das Wachstumsprofil von BYD wird in Frage gestellt", und das Unternehmen könnte am Ende Marktanteile verlieren, zitiert Bloomberg Xiadong …