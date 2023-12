FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3600 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NEXT PLC TARGET TO 7700 (7350) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 582 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1685 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS THG PRICE TARGET TO 48 (50) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 166 (142) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES OCADO TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 600 (400) PENCE - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 585 (573) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 350 (316) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 50 (90) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC STARTS 3I GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 2550 PENCE - RPT/UBS CUTS DIAGEO TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2650 (3650) PENCE



- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER PRICE TARGET TO 623 (560) PENCE - 'UNDERWEIGHT'



