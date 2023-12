© Foto: picture alliance / Klaus Ohlenschläger | Klaus Ohlenschläger



Der DAX legt am Mittwoch um 0,2 Prozent zu und baut damit sein Allzeithoch vom Dienstag weiter aus. Wird der Leitindex weiter steigen oder streichen Anleger jetzt Gewinnmitnahmen ein?Am Dienstag hat der DAX bereits einen beeindruckenden Anstieg auf in der Spitze 16.551 Punkte erreicht und damit das Allzeithoch aus dem Juli von 16.529 Punkten geknackt. Nach einem zwischenzeitlichen Tief in den späten Sommer- und Herbstmonaten, in denen der DAX Verluste von bis zu zehn Prozent hinnehmen musste, hat er nun wieder deutlich an Fahrt gewonnen. Dieser Aufschwung ist insbesondere dem beeindruckenden November zu verdanken, in dem der Index fast zehn Prozent zulegen konnte. Auf das Jahr gesehen liegt …