Berlin (ots) -Singlebörsen-Vergleich.de (https://www.singleboersen-vergleich.de/), das renommierte Informations- und Vergleichsportal für Online-Dating, feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig markiert das Jahr einen wichtigen Meilenstein mit dem Verkauf an Contextual Advertising Anbieter Compado (https://compado.com/) und dem Relaunch des beliebten Singlebörsen-Führerscheins (https://www.singleboersen-vergleich.de/fuehrerschein.htm).Seit der Gründung im Jahr 2003 hat sich Singlebörsen-Vergleich.de kontinuierlich weiterentwickelt, um den dynamischen Anforderungen und Trends im Bereich des Online-Datings gerecht zu werden. Mit mehr als 500 detaillierten Tests und Bewertungen von Singlebörsen, Partnervermittlungen, Casual-Dating-Portalen und weiteren spezialisierten Dating-Angeboten, bietet das Portal eine umfassende und unabhängige Übersicht über den Dating-Markt.Andreas Hoogendijk, CEO von Compado, äußert sich zum Erwerb: "Durch die Übernahme von Singlebörsen-Vergleich.de stärken wir unsere Präsenz im Online-Dating-Segment. Wir sind begeistert, mit einem derart etablierten und vertrauenswürdigen Portal zusammenzuarbeiten. Wir schätzen den enormen Wert und die Expertise, die Singlebörsen-Vergleich.de in den letzten zwei Jahrzehnten aufgebaut hat, und sind bestrebt, diese Erfolgsgeschichte weiterzuführen und auszubauen."Ein Highlight der Feierlichkeiten ist der Relaunch des Singlebörsen-Vergleich-Führerscheins. Dieser unterhaltsame Test, bestehend aus 20 originellen Fragen, ermöglicht es Nutzern, ihr Wissen über Online-Dating spielerisch zu testen. Bislang haben über 142.882 Singles an der Prüfung teilgenommen, wobei 64% erfolgreich waren. Als Anerkennung erhalten erfolgreiche Teilnehmer Gutscheine für Premium-Mitgliedschaften bei führenden deutschen Singleportalen - eine attraktive Gelegenheit, Premium-Funktionen verschiedener Plattformen zu erleben."Der Singlebörsen-Führerschein ist mehr als nur ein Quiz; er ist ein Instrument zur Aufklärung und Reflexion im Bereich des Online-Datings. Gleichzeitig bietet er Singles die Chance, erstklassige Dating-Plattformen praktisch zu erproben", betont Andreas Hoogendijk.Mit diesen Neuerungen bleibt Singlebörsen-Vergleich.de seinem Ziel treu, Singles fundierte und nützliche Informationen im Bereich Online-Dating zu bieten.Über Singlebörsen-Vergleich.de:Singlebörsen-Vergleich.de ist eines der führenden Informations- und Vergleichsportale im Bereich Online-Dating in Deutschland. Seit 2003 unterstützt das Portal tausende Singles dabei, die für sie passende Dating-Plattform zu finden.