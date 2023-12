TUI meldete ein starkes Ergebnis für das Geschäftsjahr 23 mit einem Umsatz von 8,5 Mrd. EUR im vierten Quartal, was 4 % über den Erwartungen liegt. Das Wachstum wurde in allen Segmenten erzielt, insbesondere bei Holiday Experiences. Die Profitabilität entsprach den Erwartungen, mit Verbesserungen insbesondere in den Bereichen Cruises und Markets & Airlines. TUI meldete auch einen positiven freien Cashflow im 4. Quartal und gute Fortschritte beim Abbau der Nettoverschuldung. Das Trading Update für W23/24 sieht vielversprechend aus, und das Unternehmen hat eine optimistische Prognose für das GJ24 abgegeben, die ein Umsatzwachstum von mindestens 10 % und ein bereinigtes EBIT-Wachstum von 25 % vorsieht. Ein Delisting von der LSE und ein Upgrade in den Prime Standard in Frankfurt mit möglicher Aufnahme in den MDAX werden in Betracht gezogen, was sich positiv auf die Bewertung auswirken könnte. Aufgrund der angehobenen Schätzungen bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihre Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von EUR 16,00 (alt: EUR 15,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG





