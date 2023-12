Agilysys: die Aktie hält sich stark über der Kurslücke !

Marktführer im Bereich Hospitality Software!

Agilysis (AGYS) - ISIN - US00847J1051

Kurssprung nach den Quartalszahlen! Rückblick

Die Agilysis-Aktie hatte sich lange Zeit in einer Seitwärtsrange bewegt, ehe es nach den Zahlen zum dritten Quartal ein markantes Gap Up gab. Im Anschluss daran folgte eine nur leicht fallende Abwärtsbewegung zum 20-Tageschnitt. Vom Schließen der aufgerissenen Kurslücke ist das Wertpapier aber noch weit entfernt.

Agilysis-Aktie: Chart vom 05.12.2023, Kürzel: AGYS; Kurs: 86.37 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Tatsächlich hat es bei den letzten Quartalszahlen einen unerwarteten Gewinnsprung gegeben. Gemeldet wurden 0.25 USD je Aktie; die Analystengemeinde hatte mit nur 0.19 USD gerechnet. Agilysys bezeichnet sich selbst als Marktführer für Software im Bereich Hotellerie und Gastronomie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida, und ist in ganz Nordamerika tätig, mit zusätzlichen Vertriebsbüros in Großbritannien und China. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet man jetzt einen Umsatz von 235.0 bis 238.0 Millionen USD. Die bisherige Prognose des Unternehmens lag bei einem Umsatz von 230.0 bis 235.0 Millionen USD und die Konsensschätzung für den Umsatz liegt bei 233.7 Millionen USD für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr.

SETUP

Wir orientieren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der letzten Tageskerze und ermitteln das Kursziel per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen kommen schon am 22. Januar, so dass ein Swingtrade bis weit über den Jahreswechsel hinaus ohne Weiteres denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders-Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Agilysis ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AGYS.

Veröffentlichungsdatum: 06.12.2023

