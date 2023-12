DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Finnland bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:55)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.584,00 +0,2% +15,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.951,00 +0,3% +40,2% Euro-Stoxx-50 4.473,00 +0,5% +17,9% Stoxx-50 4.047,92 +0,3% +10,9% DAX 16.587,30 +0,3% +19,1% FTSE 7.524,93 +0,5% +0,5% CAC 7.420,38 +0,5% +14,6% Nikkei-225 33.445,90 +2,0% +28,2% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 134,35 -0,12 +1,55

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,70 72,32 -0,9% -0,62 -6,6% Brent/ICE 76,30 77,20 -1,2% -0,90 +1,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,62 38,10 +4,0% +1,52 -54,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.021,62 2.019,35 +0,1% +2,27 +10,8% Silber (Spot) 24,12 24,18 -0,2% -0,05 +0,6% Platin (Spot) 907,98 903,50 +0,5% +4,48 -15,0% Kupfer-Future 3,79 3,77 +0,6% +0,02 -0,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten auf eine etwas festere Eröffnung an der Wall Street hin. Der Zinstrend dürfte dem Aktienmarkt weiter Unterstützung leisten. An den vergangenen 13 Handelstagen zeigte die Richtung der US-Marktzinsen 10-mal nach unten. Weil zugleich zuletzt einige Konjunkturdaten positiv überraschten, hoffen Marktteilnehmer zugleich zunehmend auf eine weiche Landung der US-Konjunktur. Nachdem am Vortag die sogenannten Jolts-Daten einen stärker als erwarteten Rückgang der offenen Stellen für Oktober anzeigten und zugleich auf ein 28-Monatstief fielen und die Zinssenkungsfantasie weiter befeuerten, stehen nun zunächst die ADP-Arbeitsmarktdaten über den Stellenzuwachs in der privaten US-Wirtschaft im Blickpunkt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +128.000 Stellen zuvor: +113.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -64,10 Mrd USD zuvor: -61,54 Mrd USD Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +4,9% gg Vq 1. Veröff.: +4,7% gg Vq 2. Quartal: +3,6% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,9% gg Vq 1. Veröff.: -0,8% gg Vq 2. Quartal: +3,2% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Weiter auf Rally-Kurs liegen die europäischen Börsen am Mittwochmittag. Der DAX setzt seine Rekordjagd fort. "Nach dem Ausbruch auf neue Rekorde dürften nun weitere Marktteilnehmer in den Markt gezwungen werden", so ein Händler zum DAX. Denn viele Marktteilnehmer hätten der Rally der vergangenen Wochen skeptisch gegenübergestanden und seien in Aktien untergewichtet. "Zum Jahresende wollen nun aber alle eine hohe Aktienquote ausweisen und vor allem die Gewinner im Portfolio haben", so der Marktteilnehmer.Angetrieben wird die Hausse zum einen weiter von den stark fallenden Renditen, die die erwarteten Zinssenkungen im kommenden Jahr bereits vorwegnehmen. Daneben verdichten sich die Anzeichen, die Konjunktur könnte sich allmählich stabilisieren und einen Boden finden. Merck brechen um rund 14 Prozent ein. Merck teilte am Vorabend mit, dass der primäre Endpunkt bei einem Multiple-Sklerose-Medikament nicht erreicht wurde. Fresenius (-0,9%) hat bestätigt, dass man die Dividendenzahlung für 2023 aussetzen muss. Grund sind staatliche Energiehilfen für die Tochter Helios. Für Novartis (+0,7%) hat die Aufsichtsbehörde FDA das Präparat Fabhalta gegen die Blutkrankheit PNH zugelassen. Tui ziehen nach guten Geschäftszahlen um fast 10 Prozent an.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8:14 Di, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0781 -0,2% 1,0785 1,0811 +0,7% EUR/JPY 158,89 0% 158,64 158,99 +13,2% EUR/CHF 0,9429 -0,2% 0,9437 0,9450 -4,7% EUR/GBP 0,8564 -0,2% 0,8562 0,8570 -3,2% USD/JPY 147,39 +0,2% 147,07 147,07 +12,4% GBP/USD 1,2589 -0,0% 1,2596 1,2614 +4,1% USD/CNH (Offshore) 7,1678 -0,0% 7,1651 7,1611 +3,5% Bitcoin BTC/USD 43.705,77 -1,3% 43.548,98 42.205,66 +163,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Devisenmarkt tut sich wenig, der Dollar verteidigt die jüngsten Erholungsgewinne zum Euro bzw.der Euro bleibt gedrückt, nachdem aus Kreisen der EZB zuletzt taubenhafte Töne zu hören waren.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Ermutigende Konjunktursignale sorgten für Auftrieb. In Australien ist das BIP im dritten Quartal auf Jahressicht um 2,1 Prozent gestiegen, erwartet worden war nur ein Plus von 1,7 Prozent. Und aus Japan wurde die Reuters-Tankan-Umfrage veröffentlicht - sie zeigte eine Verbesserung des Geschäftsklimas unter den großen japanischen Industrieunternehmen. Dazu waren in den USA am Vortag die Marktzinsen weiter gesunken, auch weil es Signale vom Arbeitsmarkt gab, die auf eine Abkühlung hindeuten. Zugleich wurde aber ein stärker als erwartet gestiegener ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor berichtet. Der Kospi in Seoul tendierte nur gut behauptet, die Marktteilnehmer dort orientierten sich stärker an der Entwicklung im wichtigen Abnehmerland China. In Schanghai war die Tendenz ebenfalls nur behauptet. Dort bremste, dass die Ratingagentur Moody's den Ausblick auf negativ von stabil gesenkt hatte wegen der nur trägen Konjunkturerholung. Unter den Einzelwerten in Hongkong profitierten Swire Pacific (+16,7%) von Aktien-Rückkaufplänen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bewegen sich nur wenig. Das Geschäft am Primärmarkt schläft laut Marktteilnehmern langsam ein. Am Sekundärmarkt warten die Anleger nun auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Dabei ist die Frage, ob sich das Szenario eines "soft landing" der US-Wirtschaft verfestigt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

EVOTEC

hat für EVT201, ein Medikament gegen Schlafstörungen, die Zulassung für den chinesischen Markt erhalten.

HENSOLDT/LEONARDO

Der italienische Rüstungskonzern und Hensoldt-Aktionär Leonardo will sich an einer möglichen Hensoldt-Kapitalerhöhung nicht beteiligen. Leonardo hält 25,1 Prozent an dem deutschen Unternehmen.

TUI

hat im abgelaufenen Geschäftsquartal 2022/23 wieder schwarze Zahlen geschrieben und den operativen Gewinn mehr als verdoppelt. Der Umsatz lag dank eines starken Schlussquartals erstmals über der Marke von 20 Milliarden Euro. Im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 will Tui weiter profitabel wachsen und traut sich erstmals seit Beginn der Pandemie nicht nur eine konkrete Prognose, sondern auch eine Mittelfristprognose zu.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

muss wegen ökonomischen Drucks in den USA und Investments massive Wertberichtigungen von 25 Milliarden Pfund vornehmen. Der Tabakkonzern bestätigte gleichwohl seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Die Wertberichtigung sei in erster Linie auf einige übernommene Tabakmarken in den USA zurückzuführen.

CLARIANT

will ein Bioethanol-Werk in Rumänien schließen und hat entsprechend die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt.

TELECOM ITALIA/KKR

Der US-Finanzinvestor KKR bekommt möglicherweise mehr Zeit für ein Gebot für das Unterseekabelgeschäft von Telecom Italia. Der Verwaltungsrat des Telekommunikationskonzerns erwägt, die Bitte von KKR um eine Verlängerung der Due-Diligence-Periode für die Sparte zu erfüllen.

