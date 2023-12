DJ Prüfung bei Volkswagen in China findet keine Beweise für Zwangsarbeit

Von David Sachs

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Überprüfung der Geschäftspraktiken an einem VW-Joint-Venture-Standort in China hat keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen ergeben. Die Prüfung wurde von Volkswagen in Auftrag gegeben und von einer Anwaltskanzlei in Shenzhen in Zusammenarbeit mit der deutschen Menschenrechtsberatung Loehning durchgeführt worden. Sie umfasste Dokumentenprüfungen, Mitarbeiterbefragungen und Inspektionen in einem Werk in Xinjiang, das Volkswagen und SAIC Motor gemeinsam gehört, wie der Autokonzern mitteilte. Die Prüfung habe keine Verstöße gegen die Regelungen zu Zwangs- oder Kinderarbeit nach den Standards der Vereinten Nationen festgestellt. In der Region Xinjiang lebt die ethnische Minderheit der Uiguren.

Die Volkswagen-Aktie steigt gegen Mittag um 3,3 Prozent auf 112,14 Euro.

Laut den Analysten von Citi könnten die Ergebnisse der Prüfung die VW-Aktie für Investoren interessant machen, die bisher nicht in den Konzern investieren konnten, schreiben die Citi-Analysten in einer Mitteilung. "Wir glauben, dass dies einen erheblichen Teil der Underperformance von VW seit Juli 2022 umkehren könnte", so die Analysten.

December 06, 2023 07:04 ET (12:04 GMT)

