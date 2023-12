Hamburg (ots) -Als einzige Destille weltweit haben sie bereits zwei Weltmeister-Titel bei den "World Gin Awards" für ihre einzigartigen Kreationen geholt. Nun legen die beiden Gründer von Hamburg-Zanzibar (https://www.hamburg-zanzibar.de/) nach: Mit einer Weltneuheit wollen sie das bewusste alkoholreduzierte Gin-Trinken revolutionieren.Ihr "KOYi Dropping Gin" ist ein Konzentrat, das einfach in Tonic Water getropft wird und sofort das volle Aroma eines "echten" weltmeisterlichen Gin Tonics entfaltet - mit fast keinem Alkohol und der Hälfte an Kalorien im Vergleich zu einem normalen Gin Tonic.Wie entstand die Idee zu diesem alkoholreduzierten Destillat?Yuka Suzuki, eigentlich Yoga-Lehrerin, und ihren Lebenspartner Dr. Hauke Günther, eigentlich Biologe, fasziniert die Lust am Experimentieren mit neuen Aromen. So kreierten sie während der vierten Elternzeit in ihrer heimischen Küche einen außergewöhnlichen Gin mit Kurkuma-Noten, mit dem sie 2021 den "World Gin Award" gewannen, den wichtigsten Spirituosen-Preis der Welt. 2023 folgte der zweite Weltmeistertitel mit ihrem Classic Gin "Hamburg-Zanzibar Suburban"."Doch eigentlich mochte ich nie wirklich Alkohol", sagt Yuka Suzuki. "Als Sportlerin ernähre ich mich gesund und versuche, möglichst alkoholfrei zu konsumieren. Ich mag Gin Tonic, aber wollte gern eine Variante, die man ohne Reue, aber mit Genuss trinken kann".Nachdem die beiden Gründer zahlreiche Preise für ihre außergewöhnlichen Gins abräumen konnte, stand der nächste Schritt fest: Sie wollten einen fast alkoholfreien Gin entwickeln, der geschmacklich mit einem "echten" mithalten kann.Wie funktioniert KOYi Dropping Gin?"Unser Dropping-Gin basiert auf der Rezeptur eines klassischen Gins", erklärt Dr. Hauke Günther. "In einem speziell entwickelten Destillationsverfahren konzentrieren wir die Botanicals vielfach und konservieren sie in 70-prozentigem Alkohol. So entsteht ein hochkonzentriertes Destillat, das später in Tonic Water sofort wieder seinen vollen Geschmack entfaltet."KOYi (https://www.koyi.de/) enthält keine Zusatzstoffe, keine Aromen, keinen Zucker und keinerlei Austauschstoffe, sondern ist ein vollständig natürliches Destillat.Für den vollen Genuss eines alkoholreduzierten Gin Tonics werden wenige Hübe des KOYi Dropping Gin mit der integrierten Pipette in ein Glas Tonic Water getropft. Sofort entfaltet sich in dem Mocktail der volle Gin-Geschmack. Der Alkoholgehalt des fertig gemixten Drinks liegt bei ca. 0,5 Prozent bis 1,5 Prozent - weniger als bei einem halben Radler. Der Geschmack des Gin Tonics: klassisch, leicht und dezent herb mit einem Hauch Grapefruit."Mit dem KOYi Dropping Gin möchten wir dazu beitragen, dass Menschen gesünder trinken", sagt Yuka Suzuki. "Wir wollen zeigen, dass Gin-Tonic-Genuss auch mit viel weniger Alkohol funktioniert und zwar ohne Kompromisse: Denn die Droppies schmecken ganz genauso wie ein echter Gin."Über Hamburg-ZanzibarIm Sommer 2017 gründeten Yuka Suzuki und Dr. Hauke Günther ihr Spirituosen-Startup Hamburg-Zanzibar. Am nördlichen Stadtrand Hamburgs bezogen sie Anfang 2020 ihre eigene Destille, die kleinste der Stadt. Hier brennen sie ihre unverwechselbaren Gins und andere kreative Spirituosen-Spezialitäten inspiriert von der Gewürz-Insel Zanzibar: wild und rau, süß und scharf, mit ausgewählten exotischen Botanicals wie Kurkuma, Wacholder oder rosa Pfeffer oder auch ganz klassisch. Ihre neueste Kreation ist eine echte Weltneuheit: ihr neu entwickeltes alkoholreduziertes Gin-Konzentrat KOYi Dropping Gin ermöglicht vollen Gin-Geschmack mit zehn Mal weniger Alkohol als in einem normalen Gin Tonic.Pressekontakt:Stadtrand & Co. GmbHYuka Suzuki & Dr. Hauke GüntherPoppenbüttler Landstraße 1c22391 HamburgE-Mail: post@hamburg-zanzibar.deTelefon: +49 152 22 88 95 32Website: www.hamburg-zanzibar.deInstagram: https://www.instagram.com/hhzanzibar/Facebook: https://www.facebook.com/hhzanzibarOnline-Shop: www.koyi.deOriginal-Content von: Hamburg-Zanzibar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154065/5666148