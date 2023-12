Die Nasa glaubt, dass es in den Meeren des Sonnensystems außerirdisches Leben geben könnte. Ein Roboter, ein sogenannter Cryobot, soll es unter kilometerdicken Eis aufspüren. "Folge dem Wasser", lautet das Mantra der Astrobiologen, wenn es um die Suche nach außerirdischen Leben geht. Dieser grundlegende Baustein für Leben, wie wir es kennen, ist auch in unserem Sternensystem reichlich vorhanden.AnzeigeAnzeige Die Nasa will nun den Ozeanen auf anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...